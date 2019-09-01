Üzüm pekmezi nasıl yapılır?
Evde en doğalından üzüm pekmezi yapmaya ne dersiniz? Üzüm pekmezi nasıl yapılır sorusunu soranlar ve tarifini bir türlü bulamayanlar birazdan vereceğimiz üzüm pekmezi tarifine bayılacaklar. Üstelik yapımı oldukça basit. Üzüm pekmezi evde yapılmaz diyenler bu tarifi mutlaka denemeliler. İşte üzüm pekmezi nasıl yapılır sorusunu soranlara, enfes lezzette üzüm pekmezi tarifimiz.
Üzüm pekmezinin kan yapıcı özelliğinden, enfeksiyon riskini önlemeye kadar sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kahvaltıda tahin pekmezi ile karıştırılan üzüm pekmezi bir de doğal olduğunda damak çatlatan bir tarif haline geliyor. Kahvaltıda tüketilmesinin yanı sıra demir yapıcı özelliği yüzünden tüketilen üzüm pekmezi, hamileler tarafından da tüketilen tarifler arasında. Üzüm pekmezi nasıl yapılır sorusunu merak ediyor ve tarifini öğrenmek için sabırsızlanıyorsanız, işte tadı damağınızda yer edecek olan üzüm pekmezi tarifimiz ve üzüm pekmezi nasıl yapılır sorusunun cevapları…
ÜZÜM PEKMEZİ NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
2 kg üzüm
Kevgir veya süzgeç
Aşama aşama üzüm pekmezi yapımı
İLK AŞAMA
Çürük olan üzümleri ayıklayın ve iyice yıkayın.
2. aşama daha sonra kevgirgen ellerinizle geçirin. Ellerinizle üzümü iyice ezmeye özen gösterin. Kabuklarının içine kaçmamasına dikkat edin.
3.AŞAMA
Bütün üzümlerinizi ezip suyunu ayrı bir kaba aldıysanız çıkan üzüm suyunun posasını tencereye alın ve kaynatın.
4. AŞAMA
Üzüm suyunu tekrar içerisinde posa kalmayacak şekilde süzgeçten geçirin. Kalan posayı çöpe atabilirsiniz.
5. AŞAMA
Süzmüş olduğunuz üzüm suyunu ocağa alın ve kaynamasını bekleyin.
6. AŞAMA
Kaynamaya başladıktan sonra sürekli karıştırma işlemine geçin. Koyulaşana kadar kaynama işlemine devam edin.
7. AŞAMA
Küçük göze alın ve kaynatmaya devam edin. 2 kilo üzümden yaklaşık bir kase çıkıyor.
Daha fazla çıkması için daha fazla üzüm kullanmanız gerektiğini unutmayın.
Demir içeriği zengin olan üzüm pekmezi aynı zamanda kalsiyum kaynağıdır. Üzüm pekmezinin nasıl yapıldığını artık öğrendiğinize göre faydaları kısmını da okumadan geçmemenizi tavsiye ediyoruz.
ÜZÜM PEKMEZİNİN FAYDALARI
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
İyi bir kalsiyum kaynağı olduğu için kemik yapısını güçlendirir. Aynı zamanda sağlıklı dişlere sahip olmanıza yardımcı olur. Özellikle menopoz döneminde kadınlarda kemik hastalıklarına karşı koruma sağlar.
KABIZLIĞA ÇARE OLUYOR
Sindirim sisteminin rahatlatılması, üzüm pekmezinin faydaları arasındadır . Mide ve bağırsakları rahatlatır.
BİRÇOK FAYDALI MİNERAL İÇERİR
Günlük kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir ihtiyacını karşılar. Mineral içeriği yüksek olduğundan hamilelik, emzirme ve hastalıklardan iyileşme sırasında kullanılabilir.
ENERJİ VERİR
Özellikle kışın soğuk hava nedeniyle vücudunuz zayıf olabilir. Hastalıkları önleyerek vücudu güçlendirir.
HÜCRELERİN SAĞLIKLI ŞEKİLDE BÜYÜMESİNİ DESTEKLER
Ciltte herhangi bir şekilde dokunun hızlı ve kolay bir şekilde tamir edilmesini sağlar.
KIRMIZI KAN HÜCRELERİNİN OLUŞUMUNU ARTTIRIR
Bağışıklık sistemini güçlendirir .
ÜZÜM PEKMEZİNİN CİNSELLİĞE NE GİBİ ETKİSİ VARDIR?
Sağlıklı seks hormonu üretimine katkıda bulunur. Sonuç olarak cinsel isteği arttırır, cinsel sağlığı korur.