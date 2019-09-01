Üzüm pekmezinin kan yapıcı özelliğinden, enfeksiyon riskini önlemeye kadar sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kahvaltıda tahin pekmezi ile karıştırılan üzüm pekmezi bir de doğal olduğunda damak çatlatan bir tarif haline geliyor. Kahvaltıda tüketilmesinin yanı sıra demir yapıcı özelliği yüzünden tüketilen üzüm pekmezi, hamileler tarafından da tüketilen tarifler arasında. Üzüm pekmezi nasıl yapılır sorusunu merak ediyor ve tarifini öğrenmek için sabırsızlanıyorsanız, işte tadı damağınızda yer edecek olan üzüm pekmezi tarifimiz ve üzüm pekmezi nasıl yapılır sorusunun cevapları…

ÜZÜM PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 kg üzüm

Kevgir veya süzgeç

Aşama aşama üzüm pekmezi yapımı

İLK AŞAMA

Çürük olan üzümleri ayıklayın ve iyice yıkayın.

2. aşama daha sonra kevgirgen ellerinizle geçirin. Ellerinizle üzümü iyice ezmeye özen gösterin. Kabuklarının içine kaçmamasına dikkat edin.

3.AŞAMA

Bütün üzümlerinizi ezip suyunu ayrı bir kaba aldıysanız çıkan üzüm suyunun posasını tencereye alın ve kaynatın.

4. AŞAMA

Üzüm suyunu tekrar içerisinde posa kalmayacak şekilde süzgeçten geçirin. Kalan posayı çöpe atabilirsiniz.

5. AŞAMA

Süzmüş olduğunuz üzüm suyunu ocağa alın ve kaynamasını bekleyin.

6. AŞAMA

Kaynamaya başladıktan sonra sürekli karıştırma işlemine geçin. Koyulaşana kadar kaynama işlemine devam edin.

7. AŞAMA

Küçük göze alın ve kaynatmaya devam edin. 2 kilo üzümden yaklaşık bir kase çıkıyor.

Daha fazla çıkması için daha fazla üzüm kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Demir içeriği zengin olan üzüm pekmezi aynı zamanda kalsiyum kaynağıdır. Üzüm pekmezinin nasıl yapıldığını artık öğrendiğinize göre faydaları kısmını da okumadan geçmemenizi tavsiye ediyoruz.

ÜZÜM PEKMEZİNİN FAYDALARI

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

İyi bir kalsiyum kaynağı olduğu için kemik yapısını güçlendirir. Aynı zamanda sağlıklı dişlere sahip olmanıza yardımcı olur. Özellikle menopoz döneminde kadınlarda kemik hastalıklarına karşı koruma sağlar.

KABIZLIĞA ÇARE OLUYOR

Sindirim sisteminin rahatlatılması, üzüm pekmezinin faydaları arasındadır . Mide ve bağırsakları rahatlatır.

BİRÇOK FAYDALI MİNERAL İÇERİR

Günlük kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir ihtiyacını karşılar. Mineral içeriği yüksek olduğundan hamilelik, emzirme ve hastalıklardan iyileşme sırasında kullanılabilir.

ENERJİ VERİR

Özellikle kışın soğuk hava nedeniyle vücudunuz zayıf olabilir. Hastalıkları önleyerek vücudu güçlendirir.

HÜCRELERİN SAĞLIKLI ŞEKİLDE BÜYÜMESİNİ DESTEKLER

Ciltte herhangi bir şekilde dokunun hızlı ve kolay bir şekilde tamir edilmesini sağlar.

KIRMIZI KAN HÜCRELERİNİN OLUŞUMUNU ARTTIRIR

Bağışıklık sistemini güçlendirir .

ÜZÜM PEKMEZİNİN CİNSELLİĞE NE GİBİ ETKİSİ VARDIR?

Sağlıklı seks hormonu üretimine katkıda bulunur. Sonuç olarak cinsel isteği arttırır, cinsel sağlığı korur.



