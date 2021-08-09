Üzüm reçeli nasıl yapılır? Üzüm reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Her derde deva olan üzüm meyvesi, reçel olarak hazırlandığında da sofralara lezzet katıyor. Kahvaltıda reçel yemeği sevenler "üzüm reçeli nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız üzüm reçeli tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
09 Ağustos 2021, Pazartesi 12:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ege Bölgesi'nde bolca yetişen üzüm, herkes tarafından çok sevilen enfes bir lezzet. Peki, üzüm reçeli nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Üzüm reçeli tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ÜZÜM REÇELİ TARİFİ
Üzüm reçeli malzemeler
- 500 gram çekirdeksiz beyaz üzüm
- 3 su bardağı toz şeker
- Yarım çay bardağı su
- 2 yıldız anason
Yıkayıp saplarını kopardığınız üzümleri geniş bir kaseye alın. Toz şeker ilave ederek üzüm tanelerini ezmeden karıştırın. 1 gece oda ısısında bekletin. Geniş bir tencereye şekerli üzümleri alın. Üzerine yarım çay bardağı su ilave ederek 30 dakika kısık ateşte pişirin. Pişirirken kaşık kullanmayarak tencereyi arada sallayın. Karışıma yıldız anason ilave ederek 10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Reçelin kıvamını kontrol etmek için tabağa bir miktar dökerek soğutun. Yoğun bir kıvamdaysa reçeliniz olmuş demektir. Reçeli saklayacağınız kavanozu ve kapağını kaynar suya sokup çıkarın ve fırında iyice kurutun. Kavanozlar ve reçel sıcakken reçelleri kavanozlara doldurup, kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Bu sayede kapağı açılmazsa uzun süre muhafaza edebilirsiniz.