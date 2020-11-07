Çekirdeksiz üzüm reçeli tarifi

Tadını çok seveceğiniz üzüm reçeli tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için üzüm reçeli tarifi arıyor ya da üzüm reçeli nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Üzüm reçeli yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Üzüm reçeli tarifi

Üzüm reçeli malzemeleri

500 gr çekirdeksiz beyaz üzüm

3 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı su

2 yıldız anason

Üzüm reçeli yapılışı

Yıkayıp saplarını kopardığınız üzümleri geniş bir kaseye alın. Toz şeker ilave ederek üzüm tanelerini ezmeden karıştırın. 1 gece oda ısısında bekletin. Geniş bir tencereye şekerli üzümleri alın. Üzerine yarım çay bardağı su ilave ederek 30 dakika kısık ateşte pişirin. Pişirirken kaşık kullanmayarak tencereyi arada sallayın. Karışıma yıldız anason ilave ederek 10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Reçelin kıvamını kontrol etmek için tabağa bir miktar dökerek soğutun. Yoğun bir kıvamdaysa reçeliniz olmuş demektir. Reçeli saklayacağınız kavanozu ve kapağını kaynar suya sokup çıkarın ve fırında iyice kurutun. Kavanozlar ve reçel sıcakken reçelleri kavanozlara doldurup, kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin.



