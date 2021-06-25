Üzüm suyunun faydaları ve yararları... Üzüm suyu neye iyi gelir?

Üzümlerin ilk olarak Orta Doğu'da yerel olarak geliştirildiği söylenir. Sonunda, farklı uluslar da aynı şekilde onu geliştirmeye ve şarap yapım sürecinde kullanmaya başladı. Yavaş yavaş, diğer ülkeler de onu yetiştirmeye ve başka amaçlar için kullanmanın yanı sıra şarap yapım sürecinde kullanmaya başladılar. Üzümlerin taşınabilirliği, dokusu, aroması ve çeşitliliği onları tüm dünyada ünlü bir parmak meyvesi yapmıştır. Üzüm tüketmenin potansiyel tıbbi avantajları ise çok fazladır. Yapılan araştırmalara göre üzüm kanseri, kalp hastalığını, yüksek tansiyonu ve kabızlığı önlüyor.

ÜZÜM SUYUNUN FAYDALARI

Üzüm, resveratrol ve flavonoidler de dahil olmak üzere sağlığı koruyan antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar esas olarak üzümün etli kısmından ziyade kabuğunda, gövdesinde, yaprağında ve çekirdeğinde bulunur.

Üzümdeki antioksidan miktarı üzümün türü, coğrafi kökeni ve nasıl işlendiği gibi birçok faktöre bağlıdır. Koyu kırmızı ve mor üzümler, antioksidanlarda beyaz veya yeşil üzümlerden daha yüksek olma eğilimindedir. Benzer şekilde, şarapta bulunan resveratrol gibi antioksidanların seviyesi, kırmızı şarapta daha yüksek seviyelerle değişir.

Üzüm suyunun cilde faydaları;

Güneşe karşı koruma,

Yaşlanmayı tersine çevirir,

Cildi yumuşak ve esnek yapar,

Eşit cilt tonu verir,

Yara izlerini azaltmaya yardımcı olur.

Üzüm suyunun saça faydaları;

Saç dökülmesini tedavi eder,

Doğal parlaklık ekler,

Hacim sağlar,

Kepekleri yok eder,

Saçlara yumuşak ve sağlıklı bir doku kazandırır.

Üzüm suyunun sağlığa faydaları;

Migreni rahatlatır,

Anti-inflamatuar özellikleri vardır,

Hazımsızlığı önler,

Beyin gücünü artırır,

Göz dejenerasyonunu önler,

Kalp hastalıkları riskini azaltır,

Böbrek rahatsızlıklarında yardımcı olur,

Astımı rahatlatır,

Viral enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur,

Kabızlığı giderir.

ÜZÜM SUYU NEYE İYİ GELİR?

Kalbi LDL kolesterolden korur;

Circulation dergisinde yayınlanan bir araştırma, kırmızı şarap ve mor üzümlerde bulunan flavonoidlerin koroner kalp hastalığı olan hastalarda kardiyovasküler riski azalttığını gösterdi. Bir bardak mor üzüm suyu içmek, LDL kolesterolün oksidasyonunu engeller ve kalbi sağlıklı tutar.

Bağışıklığı artırır;

Journal of Medicinal Food'da yayınlanan bir araştırmaya göre, bir bardak mor üzüm suyu orta yaşlı insanlarda bağışıklığı artırmaya yardımcı oldu. Üzüm suyu tüketimi aynı zamanda C vitamini düzeylerini artırmıştır.

Kalpteki tıkanıklığı önler;

Journal of Nutrition'da yapılan bir araştırma, üzüm suyunun trombosit aktivitesini azaltarak kalpteki tıkanıklıkları önlemeye yardımcı olduğuna dikkat çekti. Aslında, bu genel çalışma bir bardak mor üzüm suyu içmenin, tıkanıklığa yol açan arterlerdeki tüm trombosit agregasyonunu azalttığını gösterdi.

Metabolizmayı geliştirir;

Molecular Nutrition and Food Research dergisinde yayınlanan bir araştırma, kırmızı üzüm suyu içen insanlardan alınan idrar örneklerinin, diğer meyve suları veya plasebo alanlara kıyasla daha az asidik olduğunu belirtti. Bir bardak kırmızı üzüm suyu metabolizmayı geliştirir.

Kan basıncını kontrol eder;

Konkord üzümü ve üzüm özlerinde bulunan flavonoidler ve antioksidanlar, kalp kaslarının gevşemesine yardımcı olur, kan akışını iyileştirir ve dolayısıyla kan basıncını kontrol altında tutar.

Kilo vermeye yardımcı olur;

Kilo vermeye doğrudan yardımcı olmaz, ancak egzersiz sonrası harika bir içecek olabilir. Bir çalışma, 12 hafta boyunca sürekli olarak günlük üzüm suyu tüketiminin, üzüm aromalı yapay bir içecek seçen diğerlerinde olduğu gibi deneklerde herhangi bir kilo alımına yol açmadığını göstermiştir.