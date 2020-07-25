Mutluluğun lezzet bulmuş hali: Üzümlü kek tarifi

Kocaman kabaran üzümlü kek tarifi sayesinde misafirlerinizin hayran kalacağı bir lezzet yapacaksınız. Sevdiklerinize hazırlamak için üzümlü kek tarifi arıyor ya da üzümlü kek nasıl yapılır öğrenmek mi istiyorsunuz? Üzümlü kek tarifi için "Üzümlü kek tarifi, üzümlü kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Üzümlü kek tarifi

Üzümlü kek malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı kuru üzüm

Portakal veya limon kabuğu rendesi (mümkünse ikisi birden)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Üzümlü kek yapılışı

Şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Üzüm hariç tüm malzemeleri ekleyip kek hamurunu hazırlayın. Üzümleri dibe çökmemeleri için güzelce unlayıp kek hamuruna ilave edin ve kaşıkla hafifçe karıştırın. Kek kalıbınızı yağlayıp hamuru kalıba dökün. Fırını 180 dereceye ayarlayıp biraz ısıttıktan sonra keki fırına verin. Kabarana kadar kapağını açmayın. Üzeri kızaran kekin içini de kürdanla kontrol edip eğer pişmişse fırından çıkarın.



