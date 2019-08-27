Uzun bacaklı kadınlar daha uzun yaşıyor

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre; bacak boyu 75 santimden uzun olan kadınlar daha çok yaşıyor. Uzmanlara göre; kadınların uzun bacaklı olmasının sebebi çocuklukta dengeli beslenmeleri. Bu da yetişkinlik döneminde kalp sağlığını koruyor ve ömrü uzatıyor.

Yani bundan böyle uzun bacaklı kadınlar gördüğümüzde sadece güzel olduklarını değil sağlıklı olduklarını da düşünmeye başlayacağız...