Uzun bacaklı kadınlar daha uzun yaşıyor
Güzellik algımızda uzun bacaklı olmanın oldukça olumlu bir yansıması var. Ancak anlaşılıyor ki uzun bacaklar sadece güzellik için önemli değilmiş...
İngiltere’de yapılan araştırmaya göre; bacak boyu 75 santimden uzun olan kadınlar daha çok yaşıyor. Uzmanlara göre; kadınların uzun bacaklı olmasının sebebi çocuklukta dengeli beslenmeleri. Bu da yetişkinlik döneminde kalp sağlığını koruyor ve ömrü uzatıyor.
Yani bundan böyle uzun bacaklı kadınlar gördüğümüzde sadece güzel olduklarını değil sağlıklı olduklarını da düşünmeye başlayacağız...