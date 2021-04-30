Türkiye Uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı

Uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı

Türkiye

Uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı

Marmara Denizi’nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası Tekirdağ kıyılarında yeniden ortaya çıktı. Balıkçıların ’kay kay’ adını verdiği deniz salyası kıyılarda kirliliğe neden oldu.

30 Nisan 2021, Cuma 20:10 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi’nde şubat aylarında görülen ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası uzun bir aradan sonra Tekirdağ sahillerinde yeniden görüldü. Aylardır balıkçılara zor anlar yaşatan ve bu yüzden Tekirdağlı balıkçıların sezonu erken kapatmak zorunda kaldığı deniz salyası merkez Süleymanpaşa ilçesi sahilinde bugün yeniden ortaya çıktı. Balıkçıların kaykay adını da verdiği deniz salyası kıyı kesiminde kirliliğe neden oldu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Deniz salyası balıkçılarımızın baş belası olmuş durumda. Halen daha devam ediyor. Büyük tekneleri olan arkadaşlarımız erken paydos etmek zorunda kaldılar. Şu anda da arkadaşlarımız herhangi bir faaliyette bulunamıyorlar. İnşallah biran önce kaykaydan kurtuluruz. Önümüzdeki sezon yolumuz açık olur. Limanın içerisinde dahi vurmuş durumda. Zaten ikinci bir sezon yaklaşıyor. Mevsimsel bir durum olduğunu düşünüyoruz" dedi.

DHA

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