Uzun kirpikler için 6 ipucu

Ekstra uzun kirpikler için rimeli uygulamadan önce primer rimel sürün.Kirpik kıvırıcınızı kullanmadan önce saç kurutma makinesiyle ısıtın. Kirpik kıvırıcınızın sıcak olması kirpiklerinizin daha uzun süre kıvrık kalmasını sağlar. Bir nevi kirpikleriniz üzerinde sıcaklıkla şekillendirme aleti kullanmışsınız gibi.Daha net bir görünüm ve rimelin kirpiklerde kümelenmesini önlemek için rimeli uygulamadan önce ve sonra kirpiklerinizi taramalısınız.Kirpiklerinize rimel uygulamadan önce bebek pudrası serpiştirin. Bu işlem kirpiklerinizin kabarmasını sağlayacak. Ardından rimeli uygulayınca kirpikleriniz daha kalın gözükecek.Hintyağı, parlak ve hacimli kirpiklere kavuşmanızı sağlayan folikül uyarıcı ve besleyici özelliktedir. Yatmadan önce temiz bir fırça veya kulak pamuğuyla hintağını kirpiklerinize uygulayın. İsterseniz hintyağını uygulamadam önce içine birkaç damla E vitamini veya aloe vera ekleyebilirsiniz. Bir gece gözünüzde kalsın ve sabah ılık suyla durulayın.Limon kabuğu kirpiklerinize hacim katar. 1 yemek kaşığı kurutulmuş limon kabuğunu birkaç gün hintyağı veya zeytinyağında bekletin. Bu karışımı kirpiklerinize uygulayın, bir gece bekletin ve sabah durulayın.Mynet