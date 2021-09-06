'Uzun Kovid' uyarısı! Flaş aşı detayı...

Son dönemde Delta, Delta Plus ve Mu gibi varyantları le gündeme gelen virüs 4 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Bu mutasyonlar pek çok ülkede pandemi tedbirlerinin geri gelmesine neden oldu. Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor. 'Uzun Kovid' geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanlarından yeni uyarılar geldi.

ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

İngiliz bilim insanları çocukların da 'Uzun Kovid'den mustarip olabildiğini yaptıkları çalışma ile kanıtladı ve önlem alınmazsa günde 2000 çocuğun 'Uzun Kovid'in pençesine düşebileceğinin altını çizdi. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Delta öncesi dönemdeki veriler ışığında yapılan çalışma 11 yaş ve üstü enfekte her yedi çocuktan 1'inin, Kovid-19 için pozitif test edildikten 15 hafta sonra hala semptomları olduğunu gösteriyor.Başka bir deyişle her 7 çocuktan 1'i koronavirüse yakalandıktan haftalar sonra bile semptom göstermeye devam ediyor. Uzmanlar 'Uzun Kovid'e karşı en etkili silahın aşı olduğunun altını çiziyor.

FLAŞ AŞI DETAYI

Zira bu durum bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. The Lancet Infectious Diseases journal'da yayınlanan araştırmaya göre, aşılı kişilerin 'Uzun Kovid'e yakalanma riski aşısızlara oranla 2 kat daha az.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Peki 'uzun Kovid'in belirtileri neler? University College London'da görev alan bilim insanları 200'den fazla semptom tespit etmeyi başardı. Söz konusu araştırmaya göre, hafıza kaybı, halüsinasyonlar, titreme ve yorgunluk dahil olmak üzere uzun süreli Kovid'in 10 organ sistemini kapsayan 200'den fazla semptomu var.

Lancet's E Clinical Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, 'Uzun Kovid' ile ilgili cilt soyulması ve sindirim sorunlarından kas spazmlarına, işitme kaybı ve kulak çınlamasına kadar toplam 203 farklı semptom belirlendi.

56 ülkeden yaklaşık 4 bin kişinin mercek altına alınması ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında yorgunluk ve beyin bulanıklığı ise en yaygın semptomlar olarak tanımladı.

Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (%45) hastalıkları nedeniyle çalışma programlarını azaltmak zorunda kaldıklarını, yaklaşık beşte biri ise (%22) hiç çalışamadığını bildirdi.

İŞTE UZUN KOVİD'İN NEDENİ

'Uzun Kovid'in neden meydana geldiği geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Zira uzmanlar 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 'uzun Kovid' ile yeniden aktif hale gelen EBV (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını enfekte ettiği düşünülen bir virüs) arasında güçlü bir ilişki buldu.

Araştırmaya imza atan bilim insanları koronavirüsün aktif olmayan veya 'gizli' virüsleri yeniden etkinleştirebileceğine inanıyor. Bu da bazı insanların neden koronavirüsü 18 ay boyunca atlatamadığını sorusuna cevap veriyor.