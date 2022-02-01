Uzun ömrün sırrı flamingo testinde

İngiltere’nin en önemli okullarından Kraliyet Tıp Koleji, 50 yıllık araştırmalar sonucunda uzun yaşamın sırlarını belirledi. Okulun akademisyenlerinden Colin Rose, Japon halkı gibi yaşamanın ömrü uzatmaya yardımcı olduğunu açıkladı. Japonya’nın Okinawa adası halkı 90-100 yaşını görüyor. Bu halkın kendine özgü yaşam ve beslenme yöntemleri incelendi. Buna göre tabağı silip süpürmemek gerekiyor. Yüzde 80 doygunluk hissine ulaşınca yemeği bırakmak ve yavaş yemek öneriliyor. Zira hormonların beyne tokluk sinyali göndermesi 10 dakika sürüyor. Japoncada buna ‘Hara Hachi Bu’ deniyor. Kahvaltı ile akşam yemeği süresi de 12 saat aralığı döngüsünde tamamlanmalı.

13 YIL EKLENİYOR

Japonya’nın Kyoto Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda, dengede kalmak ile uzun yaşam arasında bağ olduğu belirlendi. Dengeyi ölçmek için ise flamingo testi uygulanıyor. Bu testi geçemeyenlerde, beyin damar tıkanıklığı, beyin kanaması, felç ve demans riski daha yüksek görülüyor.

Örneğin 53 yaşındaki birinin gözleri kapalı tek ayak üzerinde 10 saniye durabilmesi en az 13 yıl daha sağlıklı kalacağının habercisi sayılıyor. Test, tek ayak üzerinde gözler açık ve kapalı olmak üzere iki aşamalı yapılıyor.

İşte yaş gruplarına göre denge testi...

40 YAŞ ALTI:

Gözler açık: 45 saniye

Gözler kapalı: 15 saniye

40-49 YAŞ:

Gözler açık: 42 saniye

Gözler kapalı: 13 saniye

50-59 YAŞ:

Gözler açık: 41 saniye

Gözler kapalı: 8 saniye

60-69 YAŞ:

Gözler açık: 32 saniye

Gözler kapalı: 4 saniye

70-79 YAŞ:

Gözler açık: 22 saniye

Gözler kapalı: 3 saniye

80-89 YAŞ:

Gözler açık: 9 saniye

Gözler kapalı: 2 saniye







