Uzun ömrün sırrı meğer temizlikte saklıymış

Norveç’te yapılan araştırmaya göre; her gün 1 saat evi süpürmek ya da bulaşıkları yıkamak erken ölüm riskini yüzde 52 azaltıyor.

Ev işlerinin sayısı ve yoruculuğu arttıkça erken ölüm riski de düşüyor.

Bu haber belki de hayatı boyunca ağır ev işleri yapmak zorunda kalan ve emekleri hiçe sayılan ev işçisi kadınların yüreğine biraz olsun su serper...