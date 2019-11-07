Uzun ömürlü Avustralyalı erkeklerden uzun yaşamın sırları

1- Avustralya durağan bir ülke

Araştırma çalışmasının yazarı Collin Payne’e göre, Avustralya'da her şey sakin ve sessiz ilerliyor. Avrupa ülkelerine kıyasla, her iki dünya savaşında da Avustralya toprakları üzerinde büyük bir savaş yaşanmadı. Sadece askeri çatışmalar sırasında bebek ölüm oranı artışa geçti.

2- Stressiz yaşam tarzı

Avustralyalıların çoğu sahile yakın yaşıyor. İyi bir iklim ise, hayatı otomatik olarak daha az stresli kılıyor. Bu aynı zamanda kişilere daha aktif bir yaşam sağlıyor; insanlar okyanusun yakınında koşu, bisiklet, sörf, yoga yaparak yüksek bir yaşam standardına sahip oluyor.

3- Sağlıklı yiyecekler

Çiftlikten taze çıkmış taze deniz ürünlerin bolluğu, Avustralya mutfağını dünyadaki en sağlıklı ve dengeli yemek tarzlarından biri haline getiriyor. Bu durum, fıstık ezmeli sandviçler ve sütlü mısır gevrekleri yerine; avokado tostları ve sebzeleri popüler yapıyor. Tüm dünyada Avustralya tarzı sağlık bilincine sahip restoranların neden bu kadar ünlü olduğunu anladınız mı şimdi? :)

4- Sporcu ruhlular

Avustralya “sporda çılgın” bir ülke. Olimpiyatlarda, az sayıdaki nüfuslarına rağmen genellikle ilk 5'e girerek madalya sahibi oluyorlar! Bu zaferler ise insanları dışarı çıkmaya ve aktif olmaya teşvik ediyor, ayrıca temiz hava ve okyanus da onlar için büyük bir avantaj. Rugbyden krikete, futboldan sörfe kadar çoğu sporu deneyen Avustralyalılar, kanlarında “sporcu ruhu” olduğunu söylüyorlar.

5- Doğuştan gelen dayanıklılık

Bazı Avustralyalılar, Avustralyalı erkeklerin bu kadar uzun yaşamalarının asıl sebebinin, özellikle vahşi doğayla olan yakınlıkları ve doğuştan gelen dayanıklı vücutları olduğunu söylüyor. Eğer siz de onlar kadar uzun yaşamak istiyorsanız bir an önce şikayet etmeyi bırakın ve kendinize onların yaşam tarzını örnek alarak uzun bir yaşam için motivasyonunuzu sağlayın! :)

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