Uzun parmağıyla fenomen oldu

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Westport bölgesinde yaşayan, Jacob Pina (20) başparmağının uzunluğuyla fenomen oldu.

150 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

Pina'nın başparmağının yaklaşık 13 cm olduğu belirtilirken, sosyal medyada 150 bin kişi tarafından takibe alındığı ve paylaştığı görüntüleri 2,3 milyon kişinin beğendiği açıklandı.

KENDİ PARMAKLARI İLE KARŞILAŞTIRIYORLAR

Parmağını görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Pina, "İnsanlar önce şaşırıyor ardından kendi parmakları ile karşılaştırıyorlar" dedi.