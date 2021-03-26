Bir zamanlar ‘yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılan ve dizilerin aranan oyuncularından olan Arda Kural, yaşadığı zorlu süreç nedeniyle günden güne değişti.

Geçtiğimiz yıl TRT 1'de yayınlanan 'Tutunamayanlar' dizisi ile yedi yıl aradan sonra ekranlara dönen Arda Kural, saçlarının eskisi gibi sarıya boyatmıştı.

Dizinin ardından ortalarda görünmeyen ve koronavirüs pandemisi sebebiyle vaktinin çoğunu evinde geçiren 40 yaşındaki oyuncunun son görüntüsü ortaya çıktı.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Arda Kural'ın, saçını sıfıra vurdurması dikkat çekti. Eski halinden eser kalmadığı görülen oyuncu, büyük değişimiyle hayranlarını bir hayli üzdü.



