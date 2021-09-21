Kültür & Sanat Uzun süredir kanser tedavisi gören Hülya Nutku hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören Hülya Nutku hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Uzun süredir kanser tedavisi gören Hülya Nutku hayatını kaybetti

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi emekli öğretim üyesi ve tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku hayatını kaybetti.

21 Eylül 2021, Salı 20:23 Son Güncelleme:
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Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde uzun yıllar eğitim verdikten sonra 2018'de emekliye ayrılan Nutku'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Hülya Nutku kimdir?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini “İşçi Tiyatroları ve İsmet Küntay’ın 403. Kilometre Oyunu” (1974) adlı lisans tezi ile bitirdi. “Ankara Devlet Konservatuvarında Tiyatro Eğitimi” (1976) adlı tezi ile yüksek lisans, “Tarihsel Dram ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Tarihsel Dram Modelleri” (1983) adlı tezi ile doktora yaptı. Çalışmalarını, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürdü. 2001 yılında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde ders vermek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere bir yıl süreyle görevlendirildi. Makaleleri 1973’ten itibaren çeşitli gazete ve dergilerde yer aldı.

Prof. Dr. Nutku’nun, Güneşe Tırmanmazsan Ayı Göremezsin (1992), Oyun Yazarlığı (1999), Oyun Sanatbilimi – Dramaturji (2001) isimli eserleri bulunuyor. 

AA

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