Kıyafet seçimlerimiz yaşam tarzımız ve kişiliğimiz hakkında son derece önemli ipuçları verebiliyor. Çeşitli şekillerde kıyafetlere basılan logolar genellikle çocukların dikkatini çekmek için kullanılan bir pazarlama yöntemi olabiliyor. İnternet üzerinden yapılan bir ankete göre insanlar logolar hakkında "Ünlü bir markanın logosunu giymek, 'ben zenginim ve bunu bilmenizi istiyorum' demenin bir yöntemi." şeklinde düşünüyor.

Michigan Üniversitesi'nden psikolog Daniel Kruger, lüks moda markalarının logolarını giymenin erkeklerin aşk hayatı üzerinde olan etkilerini araştırdı. 300 katılımcıya biri büyük logolu diğeri küçük logolu 2 gömlek gösterildi ve sonrasında çeşitli sorular soruldu. Bir dizi özellik hakkında 0'dan 100'e kadar değerlendirme istendi. Sonuçlar ise oldukça ilginçti.

Araştırmanın sonucunda, büyük logolar giyen erkeklerin dikkat çekmeye çalıştığı sonucuna varıldı. Büyük logo giyen erkekler kısa süreli ilişki arayan kadınlar için çekici, uzun süreli ilişki arayan kadınlar içinse daha itici bulundu. Küçük logo seven erkeklerle kıyaslandığında ise bağlılığa daha az ilgi duydukları saptandı.

Daha küçük logolar giyen erkeklerin daha sadık, çocuklarla arası iyi ve uzun vadeli ilişkilerde daha iyi oldukları ortaya çıktı.







