Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada, genelde bacak atardamarlarında tıkanmaya bağlı olarak oluşan, yolda yürürken, hatta zaman içinde dinlenme halinde bile bacaklarda ağrıyla kendini gösteren periferik atardamar hastalığı hakkında uyarılarda bulunuldu.

Tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit ediyor

Yolda yürürken bacaklarda hissedilen, spor yaparken ayaklarda ya da baldırlarda yaşanan ağrının periferik damar hastalığının belirtisi olabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bacaklardaki atardamarları etkileyen periferik damar hastalığının tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edecek kadar ciddi sorunlar oluşturabilir. Türkiye’de 29 merkezde yürütülen Careful çalışmasının sonuçlarına göre; 70 yaş üzerinde hastalığın görülme sıklığı yüzde 30’lara ulaşıyor.

Yaşla doğru orantılı

Periferik damar hastalığı yaşın ilerlemesiyle birlikte artış gösteriyor. Hastalık; sigara-alkol tüketimi, şeker hastalığı ve yağlı beslenme gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. Kısa mesafeli yürüyüşlerde bacaklarında ağrı hisseden, dinlenme sırasında dahi ağrı yaşayan, bacak ve ayaklarında soğukluk, solukluk gibi belirtileri olan kişiler mutlaka bir kalp ve damar hastalıkları uzmanına görünmeli."

Periferik damar hastalıkları, periferik arter (atardamar) ile ilgili hastalıkları ifade etmektedir. Periferik arter hastalığı ise; kollara, bacaklara ve iç organlara kan akışını sağlayan atardamarların ateroskleroz (damar sertliği) nedeniyle tamamen veya kısmen tıkanması nedeniyle oluşan bir hastalıktır. 35 yaş altındaki hastalarda bacaklardaki kronik oklüzif hastalığın başta gelen nedeni aterosklerozis obliteranstır.

Periferik damar hastalıklarında risk faktörleri nelerdir?

Periferik damar hastalıkları, erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülmektedir. Risk faktörleri, aterosklerozu (damar sertliği) oluşturan nedenler ile aynıdır. Bu risk faktörleri:

• LDL kolesterol (kötü kolesterol) ve trigliserit düzeylerinin kanda yüksek olması

• HDL kolesterol (iyi kolesterol) düzeylerinin kanda düşük olması

• Sigara kullanımı

• Diabetes mellitus (şeker hastalığı)

• Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) veya ailede hipertansiyon öyküsü

• Ailede ateroskleroza (damar sertliği) bağlı hastalık öyküsü

• Kronik böbrek yetersizliği

• Aşırı kilo veya obezite

Periferik damar hastalıklarında belirtiler nelerdir?

Periferik damar hastalığı olan kişilerin çoğunda belirti görülmemektedir. Yürüme sonrası bacaklarda ağrı, ileri seviyede ise istirahat esnasında hissedilen bacak ağrısıdır. İstirahat ağrısı, damar tıkanıklığının çok ileri düzeyde olduğu ve istirahatte dahi bacaklara yeterli kan ve oksijenin ulaştırılamadığı durumlarda meydana gelmektedir.

Ağrının yanı sıra bacaklarda uyuşukluk, baldır kaslarında güçsüzlük, bacaklara ve ayaklara soğukluk, üşüme hissi, ayaklarda renk değişikliği, ayak sırtındaki tüylerin dökülmeye başlaması ve ayak tırnaklarının kalınlaşması diğer belirtilerdir.