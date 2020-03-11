Danimarka Klinik Araştırma ve Önleme Merkezi’nin Annals of Human Biology dergisinde yayınlanan 7 ila 13 yaş arası kız çocuğu üzerinde yapılan araştırmasında uzun boylu ve zayıf kızların kısırlığa neden olabilecek Endometriozisiz (çikolata kisti) geliştirdiği ortaya çıktı.

10 kadından birini etkileyen ve gebe kalmayı zorlaştıran bir durum olan endometriyozun, ortalama boydaki zayıf kadınlarda daha yaygın olduğu bulunmuştur.

Çalışma 7 ila 13 yaş arası kız çocuklar üzerine yapıldı

Çalışma, 7 ila 13 yaş arası 170 binden fazla kızın araştırmasına dayanıyor. Araştırmacılar, endometriozisin, kızlarda boyun uzamasını sağlayan seks hormonu östrojen seviyelerinin daha yüksek seviyelerine bağlı olduğundan şüpheleniyor, ancak aynı duruma yol açan dokular da büyümeyi tetikliyor.

Vücut kitle indeksi daha yüksek (tipik olarak daha kısa boylu ve fazla kilolu) olan kızların hastalığa yakalanma olasılıkları daha düşük olduğu bulundu.

Ya gözden kaçıyor ya da tanı gecikmesi yaşanıyor

Danimarka Klinik Araştırma ve Önleme Merkezi'nden Dr. Julie Aarestrup şunları söyledi: "Hastalığın geliştiği kritik süreç sıklıkla gözden kaçar ve kadınlar genellikle birkaç yıl tanı gecikmeleri yaşarlar. Bulgularımız, risk göstergelerinin daha erken yaşta alınabileceğini ve bu da tanıyı hızlandırmaya yardımcı olabileceğini ve böylece endometriyal dokunun büyümesini yavaşlatmak için tedaviye başlanabileceğini gösteriyor." dedi.

Dünyada 176 milyon kadını etkiliyor, kısırlığa neden oluyor

Endometriozis (çikolata kisti), rahmin astarına benzer bir doku sahiptir ve yumurtalıklarda büyürler. Dünya çapında etkilenen yaklaşık 176 milyon kadın için hastalık yaşam kalitesini düşürüyor ve kısırlığa neden olabiliyor.

Araştırmalar ayrıca kadınların kalp hastalığı ve jinekolojik kanserler de dahil olmak üzere diğer kronik hastalıkları geliştirme riskini artırabileceğini gösteriyor. Buna rağmen, çikolata kistinin nedenleri hakkında çok az şey biliniyor. Endometriozis (çikolata kisti) erken yaşta başlayan adet kanaması, daha kısa adet döngüleri ve hastalığın aile öyküsü gibi birkaç risk faktörü nedeniyle olduğu biliniyor.

Sonuçlar, çocukluk çağı vücut kitle indeksi daha yüksek olan kızlarda endometriozis riskinin daha düşük olduğunu, daha uzun kızlara ise daha sık tanı konulduğunu ortaya koyuyor.