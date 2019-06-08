Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Cafer Yıldız (50) Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’e balık avlamak için geldi.

OLTASI YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILDI

Demirkapı deresi Haros mevkiindeki derede balık avlayan Yıldız’ın oltası yüksek gerilim hattına takıldı. Elektrik akımına kapılarak yere yığılan Yıldız’ı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldız’ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA