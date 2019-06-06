Vadeli kazanç

Mevduat faizlerinde son günlerdeki artış dikkat çekiyor. Mart-nisan gibi yüzde 20 seviyelerinin altına inen yıllık vadeli mevduat faizleri bugünlerde yüzde 24’e kadar çıkıyor. Özellikle yeni müşteriler yüksek faiz fırsatından yararlanabiliyor. ‘Hoş geldin’ adı altında düzenlenen kampanya ile hesabını taşıyan ya da yastık altındaki parasını ilk kez bankaya yatıranlara ödenen faizler yüksek oluyor.

179 MİLYAR BOŞTA

Bankaların ilan ettiği faizin (tabela faizi) dışında bir de ‘tezgah altı’ olarak tabir edilen faiz var. Bankalarla pazarlık yaparak 1-2 puan daha yüksek faiz geliri sağlayabilirsiniz. Şu anda nakit kral. Yurtdışından kaynak bulmak da maliyetli. Yani müşterinin eli kuvvetli. Bu yüksek getiri fırsatına rağmen Merkez Bankası’na göre; vatandaşın hesplarındaki 179.3 milyar lira boşta yani vadesiz hesaplarda.

DEVLET GARANTİSİ VAR

1 günün bile önemi var, paranızı boşta bekletmeyin. Bankalardaki 100 bin liraya kadar olan mevduata devlet garantisi var. Parayı rahatlıkla istediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz. Üstelik son dönemde kamu bankalarının başlattığı enflasyona karşı birikimleri koruyan vadeli hesaplar, vatandaşlara önemli gelir fırsatı sunuyor.

VADE UZUNSA VERGİ DÜŞÜYOR

Vadeli hesaplardaki paranın çoğu 1-3 ay vadelerde tutuluyor. Çünkü bankaların çoğu 32-45 gün vadeler için daha yüksek faiz ödüyor. Normalde 6 aya kadarki vadeli mevduattan elde edilen gelirden yüzde 15 vergi kesiliyor. Vade 6 ay-1 yıl arasındaysa bu vergi yüzde 12’ye düşüyor. 1 yıl ve üzerinde ise yüzde 10 vergi var. Buna karşılık enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır stopaj uygulanıyor.