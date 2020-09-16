Vadeli mevduatta kazanç artıyor

Pandemi nedeniyle küresel ekonomide başlayan durgunluk ve ağustos ayında döviz kurlarında yaşanan dalgalanma TL’de değer kaybına yol açmıştı. Bu kaybın önüne geçmek isteyen Merkez Bankası art arda önlemler aldı. Fonlama maliyetini artıran ve piyasadaki fazla likiditenin çekilmesini sağlayan bu adımların ardından TL faizlerde yükseliş başladı. Kredi faizlerine paralel vadeli mevduat faizleri de hızlı yükseldi.

928 liraya çıktı

Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerle birlikte ağustos başında yüzde 6’larda olan TL mevduat faizleri özel bankalarda önce yüzde 10’a şimdi de yüzde 12.50’lere kadar yükseldi. Örneğin faiz yüzde 10 iken 32 gün vade ve 100 bin lirada 743 lira net gelir elde eden biri, yüzde 12.50 olan faizle kazancını 185 lira daha artarak 928 liraya yükseltmiş oluyor.

1 ayda 3 puan artış

Merkez Bankası verilerine göre de mevduatlara 1 aya kadar vade için verilen ortalama faiz 7 Ağustos haftasında yüzde 7.34’ken, 4 Eylül haftasında da yüzde 9.22 oldu. 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri ise yine 7 Ağustos haftasında yüzde 8.70’ken, 4 Eylül haftasında yüzde 11.76’ya yükseldi. Tabi bu oranlar ortalama. Özel bankalar daha yüksek oranlar sunuyor.

Tutara göre değişiyor

Birçok banka mevduat tutarına göre müşterilerine farklı faiz oranları da sunabiliyor. Yani, 10 bin liralık bir mevduata yüzde 8’lik faiz uygulayan bir banka, 100 bin liraya ise yüzde 10 faiz oranı sunabiliyor. Bu yüzden mevduatınızı yatıracağınız bankanın faiz oranlarını ve vade gününü doğru şekilde kontrol ettiğinizden emin olmalısınız.

Hoşgeldin kampanyası

Birçok özel banka yeni müşteri kazanmak adına ‘hoşgeldin kampanyası’ kapsamında mevduat faizlerinde kişiye özel oranlar sunabiliyor. Örneğin, bankanın 100 bin lira için normal faizi 10.25 iken, yeni açılan hesaba bu oran yüzde 12 olarak uygulanabiliyor. Ancak burada 60 gün vadeli olması ya da para miktarının 100 binin altında olmaması vs. gibi belirli şartlar aranıyor. Bunlar sizin için uygunsa bu kampanyalardan da faydalanabilirsiniz.

Daha çok 1-3 ay vade tercih ediliyor

BDDK verilerine göre; vatandaşın 629 milyar lirası bankalardaki vadeli hesaplarda tutuluyor. Bunun 122.7 milyar lirası 1 aya kadar olan vadeli hesaplarda, 454.1 milyar lirası 1-3 aylık vadeli hesaplarda, 34.6 milyar lirası 3-6 ay arası vadeli hesaplarda, 4.8 milyar lirası ise 6-12 vadeli hesapta duruyor. 1 yılın üzerindeki vadeli hesaplarda ise 12.9 milyar lira bulunuyor.







