Vadesi gelmemiş çekler nakde çevrilebilecek

İş Bankası, esnaf ve KOBİ’lerin ticaret hayatını kolaylaştırmak ve onlara hız kazandırmak için yeni bir dijital finansal çözümü devreye aldı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, İşCep’in ÇekCepte özelliği ile henüz vadesi gelmemiş çekler, hızlı ve kolayca nakde çevrilebiliyor. Esnaf ve KOBİ’ler, çeklerinin karşılığında kredi kullanmak için saniyeler içinde başvuruda bulunabiliyor. Bu sayede bir yandan işlerine devam ederken, diğer yandan alacaklarının vadesini beklemeden, ödemelerinin tarihini planlayabiliyor.

‘YENİ BİR DÖNEM GETİRECEK’

Esnaf ve KOBİ’lerin finansmana erişimlerinde önemli olan tüm finansal enstrümanlara yönelik dijitalleşme imkanlarını gözeterek çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “ÇekCepte uygulaması da ödeme sistemleri içinde yoğun olarak kullanılan çekli işlemlere yeni bir dönem getirecek. İşCep üzerinden karekodu okutulan çekin bir tür röntgenini çekiyoruz ve başvuru sonucunu saniyeler içinde müşterimize iletiyoruz. Banka müşterileri aldıkları bu hızlı ön onaydan sonra çekle birlikte şubeye iki iş günü içinde başvurarak başvurularını sonuçlandırabiliyor” diye konuştu.

'ANINDA BANKACILIK ANLAYIŞI'

Şahismail Şimşek, şunları söyledi: “İş Bankası olarak daha önce gerçekleştirdiğimiz ‘Anında Bankacılık’ anlayışıyla sürdürdüğümüz ‘Anında Ticari Kredi,’ ‘Anında Ticari Kredi Kartı’ ve ‘Anında POS’ ürünlerine esnaf ve KOBİ’lerin yoğun kullandığı bir finansal enstrümanı daha eklemiş oluyoruz. İş Bankası olarak müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara en uygun çözümleri sunmaya devam edeceğiz.”

ŞUBEYE GİTMEDEN İŞLEM OLANAĞI

Ticari hayat içinde sık kullanılan finansal ürünlere yönelik sürdürülebilir ve dijital bir yaklaşım benimseyen İş Bankası, daha önce esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik, 150 bin liraya kadar ticari finansman ihtiyaçlarının İşCep veya internet şubesinden 7/24 karşılanabildiği Anında Ticari Kredi hizmetini müşterilerine sunmuştu. Bu yaklaşımını Ticari Kredi Kartı başvuru sürecini de uçtan uca dijitalleştirerek geliştiren banka, tüzel ve gerçek kişi tacir müşterilerinin POS taleplerini de şubeye gitmeden tamamlamalarına olanak sağlıyor.