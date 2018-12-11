Vahide Perçin oyunculuğu bırakıyor

Onlarca fenomen projede yer alan Vahide Perçin, gelecek sezonda dizi oyunculuğunu bırakıyor. ‘Bir Zamanlar Çukurova’da yer alan sanatçının, bir bölümün 140 dakikadan fazla olması ve haftanın 6 gününü sette geçirmesi nedeniyle böyle bir karar aldığı konuşuluyor.

Vahide Perçin, final bölümünün ardından İstanbul’dan da ayrılacak.

'FOÇA'YA YERLEŞECEĞİZ'

Sanatçının, Urla ve Foça’dan ev bakmaya başladığı öğrenildi. Sadece sinema filmlerinde yer alacak Vahide Perçin’in, işleri olduğu zaman İstanbul’a döneceği konuşuluyor.

Sanatçının eski eşi Altan Gördüm de geçen günlerde, “İstanbul’dan taşınıp Foça’dan daha önce aldığımız eve yerleşeceğiz” demişti.

(Milliyet / Sercan Kısmet)