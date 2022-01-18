Türkiye Vahşet! 3 yıl sonra itiraf etti

Vahşet! 3 yıl sonra itiraf etti

Türkiye

Vahşet! 3 yıl sonra itiraf etti

İzmir’de, 6 ay önce kayıp başvurusu yapılan Sinem Karaboğa’nın (38), eşi Ferat Karaboğa (45) tarafından 3 yıl önce boğularak öldürüldükten sonra Artvin´in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Karaboğa´nın gösterdiği alanda yapılan kazıda kadının cesedine ulaşıldı.

18 Ocak 2022, Salı 19:06 Son Güncelleme:
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İzmir´de, yaklaşık 6 ay önce jandarmaya başvuran Ferat Karaboğa, eşi Sinem Karaboğa´ya ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerce başlatılan arama çalışmalarında kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı. Yürütülen soruşturmada polis, Ferat Karaboğa´yı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldı. Tutuklanan Karaboğa, cezaevinde suçunu itiraf etti. Ferat Karaboğa, boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sarıp, bir dönem yaşadıkları Artvin´in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömdüğünü söyledi.

Cinayet zanlısının gösterdiği alanda Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde ekiplerce yapılan kazı çalışmasında kadının cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi ve DNA tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Karaboğa´nın cinayeti kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ferat Karaboğa´nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Yalandan kim ölmüş ki diyorlar. Doğrudur. Yalandan beden ölmez ama gönül ölür, dostluk ölür, güven ölür" ifadelerine yer verdiği görüldü.

DHA

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