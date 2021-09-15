Türkiye Vahşet! Eski kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Eski kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Türkiye

Vahşet! Eski kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Zeytinburnu'nda eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanan Afganistan uyruklu Fatıma Ayderi hayatını kaybetti.

15 Eylül 2021, Çarşamba 09:25 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 19.30 sıralarında İstanbul Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Fatıma Ayderi (28) yine Afganistan uyruklu eski kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken henüz ismi öğrenilemeyen zanlı ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


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