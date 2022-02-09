Endülüs'ün Sierra Morena tepelerinde, Villaviciosa de Cordoba'daki özel bir mülkte gerçekleşen avda çitler arasına hapsedilen hayvanlar, av için her birinden bin euro ücret alınan 70 kişinin ateşlediği silahlardan kaçamadı. İspanyol yasalarına göre bu tür ticari av partileri yasal fakat ekolojistler ve aktivistler hayvan leşi görüntülerinin internette paylaşılmasının ardından çitlerin kullanılmasının etik dışı olduğu eleştirisi getirdi. İspanya Kraliyet Avcılık Federasyonu Başkanı Manuel Gallardo fotoğrafların şoke edici olduğunu kabul etti fakat El Mundo'ya katliamdan sonra hayvan cesetlerinin yerde sergilenmesinin sağlık yönetmeliği için gerekli olduğunu söyledi. Gallardo "türlerin bolluğu nedeniyle" sadece yaban hayatın korunması için değil, aynı zamanda bölgenin toplumsal, kültürel ve ekonomik refahı için de gerekli olduğunu söyleyerek avlanmanın istihdam yaratmanın yanı sıra yılda yaklaşık 120 milyar TL kazandırdığını da sözlerine ekledi.

Ne var ki Ecologists in Action'dan Joaquin Reina etkinliğin bir "kan ve ölüm çılgınlığı" olduğunu söyledi. "Bu, Sierra Morena'daki çitle çevrili mülklerin çoğunda, aynı zamanda Endülüs genelinde olağan bir durum. Ekstremadura, Kastilya-La Mancha ve Levante bölgeleriyle [birlikte] yaklaşık 500 bin hektar arazi çitle çevrili."

Açık bir arazide böyle bir katliamın imkansız olacağını söyleyen Reina şöyle ekledi: "Tek savunma kaçmak ve bu tel bariyerlerle kesinlikle ortadan kaldırılıyor."

Ödül Avını Yasaklama Kampanyası'nın kurucusu Eduardo Goncalves, The Independent'a olayın "gerçekten şoke edici" olduğunu söyledi.

Bu tam bir kan banyosu, tamamen anlamsız ölçekte bir katliam. Ayrıca tamamen korkakça. Bunlar çitle çevrili bir alana güdülen hayvanlardı. Kaçma şansları yoktu. Bunu yapanlar kendilerine av sporcusu diyor. Bu işin uzaktan yakından sportif bir tarafı yok.

İspanya, neredeyse her türlü kabul edilemez avlanmanın merkez üssü haline gelmiş görünüyor. 2020'de İspanyol avcıların Portekiz'in merkezindeki bir av bölgesinde 500'den fazla geyiği ve yaban domuzunu katletmesi Portekizli yetkilileri çileden çıkarmıştı. Portekiz Çevre Bakanı Joao Fernandes o dönemde 16 İspanyol avcının gerçekleştirdiği katliamın "rezillik" ve yargıya taşınması gereken bir "çevre suçu" olduğunu söylemişti. Bölgedeki geyik nüfusunun çoğunun olayda öldüğü söylenmişti.

Milliyet







