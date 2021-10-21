Türkiye Vahşi cinayete kurban gitmişti! Katilin itirafı kan dondurdu

Vahşi cinayete kurban gitmişti! Katilin itirafı kan dondurdu

Türkiye

Vahşi cinayete kurban gitmişti! Katilin itirafı kan dondurdu

Düzce'de Uğur Ay’ı (35) evinde 13 bıçak darbesiyle öldüren Afganistan uyruklu A.N., İstanbul'a kaçmak isterken yakalandı. İfadesi alınan A.N. Uğur Ay’ı para meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürdüğünü itiraf etti.

21 Ekim 2021, Perşembe 18:37 Son Güncelleme:
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Şerefiye Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir binada yaşayan oğlu Uğur Ay'dan 2 gündür haber alamayan Yılmaz Ay, dün akşam eve gitti. Zili çalan Ay, kapıyı açan olmayınca oğlunun cep telefonunu aradı. Yılmaz Ay, telefonun içeride çaldığınca duyunca kapıyı zorlayarak eve girdi. Banyoda oğlunu hareketsiz bulan Yılmaz Ay, polise bildirdi. Adrese gelen ekipler, Uğur Ay'ın sırtına aldığı 13 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları tek tek inceleyen ekipler, binaya Afganistan uyruklu A.N.’nin girdiğini tespit etti. Ekipler, A.N.’nin kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, sabah saatlerinde A.N. ile yanındaki 3 vatandaşını Gümüşova mevkisinde yakalayıp, gözaltına aldı. 

Sorgusunda cinayeti itiraf eden A.N., Uğur Ay’ı aralarında para meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)

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