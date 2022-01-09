Türkiye Vahşice katletti, apartmanda 'Eşimi öldürdüm' diye bağırdı

Vahşice katletti, apartmanda 'Eşimi öldürdüm' diye bağırdı

Türkiye

Vahşice katletti, apartmanda 'Eşimi öldürdüm' diye bağırdı

Ankara'da eşi Funda Koyuncu'yu (35) 15 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Recep Koyuncu (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09 Ocak 2022, Pazar 16:03 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Şenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda 3 gün önce çalıştığı güvenlik şirketinden ayrılan Recep Koyuncu, apartmandaki komşularının eşi hakkında konuştuğunu duydu. 



Bunun üzerine eve girip eşiyle tartışmaya başlayan Recep Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra apartmanın koridoruna çıkarak, 'Ben eşimi öldürdüm' diye bağıran Koyuncu, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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