Vahşice öldürmüştü! Hakkında iğrenç iddialar ortaya çıktı

Zanlının 2013 yılında Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde 8 yaşındaki bir kız çocuğunu otomobile zorla bindirerek cinsel tacizde bulunduğu, 2017 yılında Yeni Mahalle'de 16 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği iddialarıyla bu davalardan yargılandığı ortaya çıktı.

Murat Ç.'nin 2013 yılındaki olaydan dolayı tutuksuz yargılanırken, 2017'de ise Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin yerel mahkemenin kararını bozarak şahsın beraatına karar verdiği öğrenildi.

Öte yandan, zanlı Murat Ç.'nin 26 Temmuz 2013 tarihinde 8 yaşındaki B.Ç isimli kızı taciz ettiği iddiası ile ilgili haberler kamuoyuna yansımıştı. O dönemde yerel ve ulusal medyaya yansıyan haberlerde Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi Karataş Petrol yakınlarında 33 plakalı bir otomobile zorla bir kız çocuğunun bindirildiği ve kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekiplerinin, B.Ç.'nin kaçırıldığını tespit ettikleri belirtilmiş ve küçük kız bulunmuştu. Küçük kız polis merkezine götüren ekipler, kız çocuğunun zorla bindirildiği iddia edilen otomobili izini sürerek Alitaşı Mahallesi'nde bir sokakta park halinde bulmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda kız çocuğunu kaçırdığı ve taciz ettiği ileri sürülen M.Ç. (30) de yakalanarak gözaltına alınırken, zanlı emniyet müdürlüğüne getirilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına taciz iddialarını yalanlamıştı.

DHA