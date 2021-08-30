Vajina problemleri cinsel sorunlara neden olur mu?

Vajina genişlemesinin sebepleri nelerdir?

İri bebek, uzamış ve zorlu doğumlar, ileri yaş ve menopoz, bağ dokusu hastalıkları, aşırı kilolu olmak, hızlı kilo alıp vermek ve çok sayıda doğum yapmak, kadınlarda vajen girişi ve vajen iç yapısı anotomisini ve fonksiyonel yapısını bozmaktadır. Vajen girişinde ve iç kısmında genişlemelere ve ileri aşamalarda sarkmalara neden olmaktadır.

Vajina daraltma nedenleri nelerdir?

Vajinal genişleme ve sarkma, kadınlarda artan vajinal enfeksiyonlara, ilişki sırasında ses çıkması ve ağrılara, seksüel histe azalmaya, vajinal kuruluğa bağlı seksüel fonksiyonlarda bozulmaya ve sosyal izolasyona yol açar. İlerleyen durumlarda kadının partnerinden uzaklaşmasına hatta ayrılıklara neden olabilir.

Vajina daraltma

Poliklinik şartlarında yapılan basit bir işlemdir. Cerrahi bir uygulama olmadığı için riskleri minimumdur. Hasta açısından kolay tolere edilebilen, ağrısız, genel anestezi veya lokal anestezi gerektirmeyen bir tedavi seçeneğidir. Bu avantajları nedeni ile son yıllarda popülerlik kazanmıştır.

Lazer ile Vajina Daraltma, Cerrahi yöntem ile Vajina Daraltmaya üstün müdür?

Şikayetleri yeni başlamış, vajinal genişleme ve sarkması erken evrede olan hastalarda fizik tedavi ( kegel egzersizleri ) ve genital bölge lazer tedavileri başarılı sonuçlar verir. Şikayetleri uzun süredir var olan, vajinal genişleme ve sarkması ileri aşamada olan hastalara öncelikle cerrahi uygulamalar ve sonrasında lazer tedavileri planlanmaktadır.

Vajina daraltması sonrası bizi neler bekliyor?

İşlem sonrası hasta hemen sosyal hayatına başlayabilir. İşlemden sonra birkaç gün hafif pembemsi akıntı, daha sonrasında 1 hafta süre ile açık renkli akıntı olabilir. Bu dönemde vajen içinde hafif batma ve yanma hissi oluşabilir. Bunların tümü hafif ve geçici şikayetlerdir. İşlem sonrası en az 1 hafta cinsel ilişki önerilmemektedir.

Ameliyat sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Hasta ameliyat sonrası sekizinci saatte veya bir gün sonra taburcu edilir. Bir hafta sonra kontrole çağrılır. Bu dönemde genital bölge hijyenine dikkat edilmesi, pansumanlarının düzenli yapılması gerekir. Eğer hekimi uygun görürse 1 hafta boyunca antibiyotiğini kullanması istenir. 1 hafta sonra hekim kontrolü yapılır ve herşey yolunda ise hasta sosyal hayatına devam edebilir. 1 ayın sonunda ikinci kontrol sonrası hasta seksüel yaşamına başlayabilir.





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