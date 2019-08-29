Kadınların vajinal kaşıntı ve mantar gibi durumlar ile cinsel ilişki sonrasında hamile kalmamak için uyguladıkları vajinal duş internette merak edilen konuların başında geliyor. Kadınların yararlı olduğuna inandıkları vajinal duş aslında nedir? Vajinal duş nasıl uygulanır? Vajinal duş tehlikeli mi? Koku, akıntı ya da yanmadan kurtulmak için vajinal duş yapılmalı mı? İşte vajinal duş ile ilgili bilinmeyenler…

VAJİNAL DUŞ NEDİR?

Vajinal duş, vajinanın su veya başka bazı karışımlarla yıkanması veya temizlenmesi olarak tanımlanıyor.

Kadınlar vajinal duşu genellikle ilişki sonrasında duşta parmakları veya basınçlı su ile yapıyor. Hamile kalmamak veya koku, akıntı ya da yanmadan kurtulmak için yapılan vajinal duş geleneksel yöntemler arasında.

Kadınlar yararlı olduğuna inandıkları veya normal, rutin bir davranış olarak gördükleri için vajinal duş yaparlar. Kadınlar vajinal duşu vajinayı temizlemek, adet bittikten sonra kanı temizlemek, kokudan kurtulmak, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak ve gebeliği önlemek adına yapıyor.

VAJİNAL DUŞ GÜVENLİ Mİ?

Hayır. Uzmanlar kadınların vajinal duş yapmasını önermiyor. Vajinal duş yapmak vajinal floranın (vajinada yaşayan mikroorganizmalar) hassas dengesini ve sağlıklı bir vajinanın asitliğini değiştirebilir. Sağlıklı bir vajinada hem iyi hem de kötü bakteriler vardır. İyi ve kötü bakteriler arasındaki denge asit bir çevrenin sürdürülmesine yardımcı olur. Herhangi bir değişiklik kötü bakterilerin aşırı çoğalmasına ve bu da bir mantar enfeksiyonu ve bakteriyel vajinozise neden olabilir. Ayrıca vajinal enfeksiyonunuz varsa duş yapmak bakterilerin yukarıya yayılmasına neden olarak rahim, tüpler ve yumurtalıklarda enfeksiyona yol açabilir.

VAJİNAL DUŞUN TEHLİKESİ NEDİR?

Araştırmalar düzenli vajinal duş yapan kadınlarda daha fazla sağlık problemleri olduğunu gösteriyor. Vajinal duş nedeniyle oluşan sağlık problemleri şunlardır:

• Vajinada tahriş

• Bakteriyel vajinozis

• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

• Rahim ve yumurtalıklarda iltihaplanma

VAJİNANIN İÇİNİ TEMİZLEMEK İÇİN VAJİNAL DUŞ YAPILMALI MI?

Kadınlar vajinal duş yapmaktan kaçınmalıdırlar. Çoğu durumda vajinanın asidik çevresi vajinayı temizler. Aşırı bir koku veya tahriş varsa genellikle bu bir şeylerin yanlış olduğu anlamına gelir. Vajinal duş yapmanız enfeksiyonu artırır.

VAJİNAYI TEMİZLEMENİN EN İYİ YOLU NEDİR?

En güzeli vajinanızın kendi kendini temizlemesine izin vermektir. Vajina kendisini mukus üreterek doğal bir biçimde temizler. Mukus kan, meni ve akıntıyı dışarı atarak vajinayı temizler. Sağlıklı, temiz vajinaların bile hafif bir kokusunun olabileceğini bilmelisiniz.

Banyo yaparken vajinanızın dışını ılık su ve kokusuz sabunla yıkayın. Kokulu tampon, pet, pudra ve spreylerden de kaçınmalısınız. Bu ürünler vajinal enfeksiyon şansını artırırlar ve hassas dokularda tahriş yapabilirler.

VAJİNAL SORUNLAR

Vajinal koku, akıntı, acı, kaşıntı veya yanmadan kurtulmak için asla vajinal duş yapmamalısınız. Vajinal duş yapmak kokuyu gizleyerek problemin daha da kötüleşmesine yol açar. Aşağıdaki durumlarda hemen doktora başvurmalısınız:

* Kötü kokulu vajinal akıntı

* Koku olsun veya olmasın, koyu, beyaz veya sarı-yeşil akıntı

* Vajina veya civarında yanma, kızarıklık veya şişme

* İdrar yaparken acı

* İlişki sırasında acı veya rahatsızlık

Bunlar bir enfeksiyonun belirtileri olabilir. Doktora gitmeden önce vajinal duş yapmamalısınız. Bu doktorunuzun problemi saptamasını zorlaştırabilir.

İLİŞKİ SONRASI VAJİNAL DUŞ YAPMAK GEBELİĞİ ÖNLER Mİ?

Hayır. Vajinal duş yapmak gebeliği önlemez. Doğum kontrolü için asla kullanılmamalıdır.



