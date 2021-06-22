Vajinal enfeksiyon çeşitleri ve tedavi yöntemleri

Muayeneye gelen hastaların büyük çoğunluğunu vajinal enfeksiyon şikayetleri olan kadınların oluşturduğunu belirten Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Levent Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Burçin Demirel, doğru önlemlerle engellenebilen vajinal enfeksiyonun çeşitlerini ele alarak tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Vajinanın doğal ortamında baskın olarak bulunan laktobasiller iyi huylu ev sahipleri olarak görev yapıyor. Bu mikroorganizmalar belli oranda asidik bir ortam oluşturarak, diğer hastalık yapan mikroorganizmaların enfeksiyon oluşturmasını engelliyor. Ancak vajinanın bu doğal ortamı gebelik, emzirme ya da menopoz nedeni ile hormon seviyelerindeki değişiklikler, vajinal duş yapılması, antibiyotik kullanımı, genel bağışıklık sisteminin düşmesi, sperm öldürü jel, kokulu tampon ve vajinal sprey kullanımı ya da cinsel yollarla bulaşan hastalıklar gibi nedenlerle bozularak enfeksiyona açık hale geliyor.

Vajinal enfeksiyonların hastada yoğun akıntı, kaşıntı, kötü koku, ağrılı cinsel ilişki ya da idrar yaparken yanma gibi şikâyetlerle kendini belli ettiğini söyleyen Bayındır Levent Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Burçin Demirel, tedavinin enfeksiyonu ortaya çıkaran etkene bağlı olarak planlanması gerektiğinin önemine dikkat çekti.

VAJİNAL ENFEKSİYON ÇEŞİTLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Vajiniti teşhis etmek için jinekolojik muayenenin ve gerekirse akıntı örneğinin incelenmesi gerektiğini belirten Opr. Dr. Burçin Demirel, vajinal enfeksiyonun çeşitlerini sıralayarak belirtilerini ve tedavi yöntemlerini paylaştı:

• Vajinal mantar enfeksiyonu: Kandidiyaz olarak da bilinir. Vajinal enfeksiyonun en yaygın türlerinden biridir. Vajnal mantar enfeksiyonuna Candida adı verilen bir mantar neden olur. Antibiyotik türlerinin kullanımı, mantar enfeksiyonu riskini artırabilir. Gebelik ve şeker hastalığı varlığında mantar enfeksiyonlarına yakalanma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca vücudu hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemi baskılandığında da mantar enfeksiyonları ortaya çıkabilir. En yaygın belirtileri, vulva adı verilen vajinanın dışındaki cilt bölgesinin kaşınması ve yanmasıdır. Vulva kırmızı ve şişmiş olabilir. Akıntı genellikle beyaz, sarı renkli süt kesiği, peynir kırığına benzeyen topaklı yapıda ve kokusuzdur. Ağızdan alınan ya da vajinal yolla fitil şeklinde kullanılan ilaçlarla tedavi edilir.

• Bakteriyel vajinoz: Vajinada normal olarak bulunan bakterilerin azalması sonucu oluşan hücresel dengesizlik nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. En sık görülen vajinal enfeksiyon biçimidir. Ana belirtisi güçlü ve kötü bir balık kokusuyla beraber artan akıntıdır. Akıntı genellikle ince yapıda koyu veya donuk gri renklidir, ancak bazen yeşilimsi bir renge sahip olabilir. Kaşıntı yaygın değildir, ancak çok fazla akıntı olduğunda ortaya çıkabilir. Bakteriyel vajinozu tedavi etmek için birkaç farklı antibiyotik kullanılabilir. Ağızdan alınabilir veya vajinaya krem veya jel olarak yerleştirilebilirler.

• Trichomoniasis: Mikroskobik bir parazit olan trichomonas vaginalis'in neden olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır. Trichomoniasis'i olan kadınlar, diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) ile enfeksiyon riski altındadır. Genellikle sarı-gri veya yeşil vajinal akıntıyla birlikte balık kokusu görülür. Vulvada yanma, tahriş, kızarıklık ve şişlik olabilir. Bazen idrar yaparken ağrı olur. Trichomoniasis genellikle ağızdan tek doz antibiyotik ile tedavi edilir. Enfeksiyonun tekrarlanmasını önlemek için cinsel partner de tedavi edilmelidir.

• Atrofik vajinit: Bir enfeksiyondan kaynaklanmaz. Emzirme döneminde ve menopozdan sonra olduğu gibi, kadınlık hormonu seviyelerinin düşük olduğu herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Kuruluk, kaşıntı, yanma, vajinal akıntı ve hassasiyete neden olabilir. Atrofik vajinit, vajinal krem, halka veya tablet olarak uygulanabilen östrojen hormonu ile tedavi edilir. Suda çözünür kayganlaştırıcılar da cinsel ilişki sırasında oluşan ağrı ve zorlanmaların tedavisi için yardımcı olabilir.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.