Vajinismus nedir, sebepleri nelerdir?

Vajinismus; çiftler arasında cinsel ilişkinin gerçekleşmesini engelleyen veya ağrılı bir şekilde oluşmasına neden olan cinsel bir işlev problemidir. Vücudun kendini koruma içgüdüsü, cinselliğe dair bazı korku ve kaygıların varlığı; cinsel ilişki sırasında istemsiz bir şekilde vajinada kas kasılmalarına neden olmaktadır. Ayrıca bu kasılmaların dışında bel, sırt, kalça, karın bölgelerinde de kasılmalar görülebilmektedir. Bundan dolayı kişi, cinsel ilişki yaşamakta sıkıntı çekmektedir.

Vajinismus olduğumu nasıl anlarım?

Kasılmalar dışında; tampon ve fitil kullanamama, jinekolojik muayeneler sırasında korku ve kaygılanma, vajinal ultrasona girememe, jinekolojik muayenelerden kaçınma, beraberlik sırasında ağrı hissetme ve vajina içerisine penisin tam olarak girememesi gibi sorunlar, vajinismus hastalığının genel belirtileri olabilir.

Vajinismus sebepleri neler?

Vajinismusu oluşturan etmenlerin yüzde 90’ı psikolojik nedenlerdendir. Sosyal çevrede; cinsellik, kızlık zarı gibi konularla ilgili yanlış ve çarpıtılmış düşüncelere maruz kalan birey, abartılı düşüncelere kapılmaktadır. İlk kez yaşanacak cinsel birliktelik esnasında fazla kanama olacağı, kızlık zarının çok değerli olduğu ve çok iyi bir şekilde korunması gerektiği düşüncesinin yanı sıra; önceden yaşanmış bazı travmatik olaylar, vajinismusun psikolojik nedenlerini oluşturmaktadır. Diğer yüzde 10’luk dilimi oluşturan organik nedenler ise; Vulvar Vestibulitis Sendrom (VVS), kızlık zarı, vajina yapısal sorunları, bartholin absesi ve kistidir. Ancak kesin tanı yalnızca jinekolojik muayene sonucunda konulabilir.

Vajinismus, evlilikleri etkiliyor…

Vajinismus hastası kadınların, bir süre sonra kendine olan güvenleri azalmaktadır. Bu güvensizlik faktörü beraberinde iş, ev ve sosyal yaşamlarında sorunlara neden olmaktadır. Vajinismus kadınları genel anlamda şüpheci, mutsuz ve depresif bir yapıya sahiptirler. Özellikle evli çiftler arasında büyük problemlere yol açtığı için, bireysel bir sorundan çok ‘’çiftler arası sorun’’ olarak görülmelidir.

Erkek eşler de olumsuz etkileniyor

Vajinismus, yalnızca hastayı değil erkek eşleri de olumsuz etkilemektedir. Erkek eşler, ne kadar hoşgörülü ve destekleyici davransa da vajinismus hastalığı bu bireylerde erken boşalma, sertleşme, cinsel isteksizlik gibi cinsel problemlere davetiye çıkartmaktadır. Tedavi sürecinde birçok sorunla karşılaşan erkek eşlerin de, bazı destekleyici ilaç tedavileri ve davranışsal egzersizleri almalarında fayda olacaktır.

Vajinismus hastalarının en büyük bölümünü öğretmenler oluşturuyor…

Kendi istatistiklerimize göre, vajinismus hastalığının en sık görüldüğü meslek grubunu içinde öğretmenler yer alıyor. Öğretmenleri, finans ve sağlık sektörü çalışanları izliyor. Vajinismus hastalığından dolayı tedavi edilen hastaların yüzde 80’i en az lise mezunu bireylerdir ve başvuran çiftler arasında jinekolog ve psikologlar dahi bulunmaktadır.

Vajinismus tedavisi mümkün!

Günümüzde uygulanan bilişsel davranışçı seks terapi yöntemleri sayesinde vajinismusun tedavisi mümkündür. Hatta diğer kadın cinsel sorunlarına göre en kolayıdır diyebiliriz. Tedavi süresi, her gün üst üste alındığında ve yoğunlaştırılmış bir tedavi protokolü uygulandığında ortalama 3 ile 5 gün arasında sürmektedir. Başarıdaki en önemli anahtar güven ve iradeli olmaktır.

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