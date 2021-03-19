Türkiye Vaka artışı hızlandı, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı

Vaka artışı hızlandı, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı

Türkiye

Vaka artışı hızlandı, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı

Ardahan’ın Göle ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

19 Mart 2021, Cuma 21:56 Son Güncelleme:
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Balçeşme köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından giriş ve çıkışları kapatılan köyde, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.

AA

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