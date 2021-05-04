Eğitim & Kariyer 'Vaka artışının kaynağı okullar değil'

'Vaka artışının kaynağı okullar değil'

Eğitim & Kariyer

'Vaka artışının kaynağı okullar değil'

İstinye Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Birinci yılında pandemi ve çocuklarımız’ panelinde konuşan Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, vakaların artmasında okulların ciddi bir kaynak olmadığını söyledi.

04 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Hasan Tezer, “Çocuklarda temel bulaş ev içinden kaynaklanıyor. Okulların açılmasıyla çocuklarda bulaşın artması arasında direkt bir bağlantı yok. Bütün kurallara uyulursa okulların vakaların artmasında ciddi bir kaynak olmadığını söyleyebiliriz” dedi.

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