'Vaka artışının kaynağı okullar değil'

İstinye Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Birinci yılında pandemi ve çocuklarımız’ panelinde konuşan Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, vakaların artmasında okulların ciddi bir kaynak olmadığını söyledi.
Prof. Dr. Hasan Tezer, “Çocuklarda temel bulaş ev içinden kaynaklanıyor. Okulların açılmasıyla çocuklarda bulaşın artması arasında direkt bir bağlantı yok. Bütün kurallara uyulursa okulların vakaların artmasında ciddi bir kaynak olmadığını söyleyebiliriz” dedi.