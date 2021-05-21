Vaka düşerse turizm haziranda toparlanır

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, halen 10 binlerde olan vaka sayısının 5 binlere inmesi halinde sezonun haziran ortalarına doğru toparlanacağını ve 2020’den daha iyi bir yılın yaşanabileceğini söyledi.

SON DAKİKA SATIŞLARI

Bu sezon daha çok Polonya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen turistleri konuk etmeye başladıklarını belirten Özden, “Diğer Avrupa ülkelerinde ise şimdilik durağanlık var. Vaka sayısının düşmesi halinde Avrupa’nın seyahat kısıtlamasından Türkiye’yi muaf tutacağına inanıyorum” dedi. Özden, bu yıl son dakika satışlarının daha çok olacağını kaydetti.