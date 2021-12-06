Türkiye Vaka haritasında 7.sırada yer alan ilimizde pes dedirten görüntü!

Vaka haritasında 7.sırada yer alan ilimizde pes dedirten görüntü!

Türkiye

Vaka haritasında 7.sırada yer alan ilimizde pes dedirten görüntü!

100 binde görülen Covid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 23,07 artan ve Türkiye sıralamasında 7’nci sırada yer alan Eskişehir’de, kalabalık ve maske kullanımına özen göstermeyen vatandaşlar dikkat çekiyor.

06 Aralık 2021, Pazartesi 19:04 Son Güncelleme:
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Aşılamada ilk 10’da yer alan Eskişehir’de 100 binde görülen koronavirüs vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 23,07 arttı.

Şehirde yüz binde görülen Covid-19 vaka sayısı 311,53 olarak kayıtlara geçti. Son rakamlara göre vaka sayısında Türkiye’de 7’nci sıraya yükselen kentte güzel havayla birlikte vatandaşlar sokağa döküldü.

Köprübaşı mevkii ve Hamamyolu Caddesi’nde kalabalık görüntüler oluştu. Kalabalık arasında maske kullanımına özen göstermeyen bazı vatandaşlar ise dikkat çekti.

ESKİŞEHİR (İHA)

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