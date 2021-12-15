Vaka sayıları artınca muhtar kamerayla izlemeye başladı!

Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Küplü Köyü'nde, yaşanan bir cenaze sonrası 17 hanede 27 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktı.





Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş, vakaların daha artmaması temaslı ve pozitif vakaların dışarı çıkmaması köye güvenlik amacıyla kurduğu 17 güvenlik kamarasından köyü izliyor. Bu sayede geçtiğimiz gün koronavirüs testinin pozitif olmasına rağmen köyde fırına ekmek almaya çıkan bir şahsı tespit eden muhtar, günde 3 defa da sokak aralarında devriye geziyor.

"KORONAVİRÜSLÜLERİ VE KÖYÜ KOMPLE TAKİP EDEBİLİYORUM"

İHA muhabirine konuşan Muhtar Hüseyin Demirbaş, "Köy genelinde toplam 17 kamera var, 8 tanesi sokak aralarında, 6 tanesi camide, 3 tanesi köy girişinde. Buradan köyü komple takip edebiliyorum. Koronavirüslüleri de buradan takip ediyorum. Yani dışarı çıktıklarında anından yetkililere haber veririm. Geçen Hasan arkadaşımız fırına ekmek almaya gelmiş, onu buradan gördüm hemen ebeyi aradım. Dedim böyle böyle bu arkadaşımız koronavirüslüydü. Hemen kendisini aradım. Yanına gittim, bilinçsiz bir şekilde ekmek almaya gelmiş. Tekerrür etmeyeceğini söyledi. Evine gönderdim" dedi.