Vaka sayılarında artış devam ediyor! İşte alarm veren iller...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16- 22 Ekim tarihli haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritada, 100 bin kişide en çok vaka artışı, Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir’de oldu. En çok artış yaşanan 10 il arasında komşu iller Balıkesir 4'üncü, Çanakkale ise 5'inci sırada yer aldı.

Balıkesir'de 100 bin kişide görülen vaka sayı 297,35 olarak gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre vaka sayısındaki artış oranı yüzde 35,56 oldu. 9- 15 Ekim haftasında Balıkesir'deki vaka sayısı 261,79 olarak kayda geçmişti.

En çok vaka artışının görüldüğü illerde 5'inci sırada yer alan Çanakkale'de ise 100 bin kişide 185,76 vaka görülürken, artış oranı 31,57 oldu. 9- 15 Ekim haftasında Çanakkale'deki vaka sayısı ise 154,19 olarak açıklanmıştı.

Balıkesir’de artan haftalık vaka sayılarını değerlendiren vatandaşlardan Aynur Tütüncü, "Herkes pandemi kurallarına uysun. Vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmasın. Hijyen kurallarına dikkat etsinler. Özellikle eller yıkanmalı, topluluk içinde fazla bulunulmamalı, eğer bu kurallara uyulursa koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanacaktır" dedi.

KOCAELİ, EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN 10 İLDEN BİRİ OLDU

Kocaeli yurt genelinde en fazla koronavirüs vaka artışı görülen 10 ilden biri oldu. 16- 22 Ekim tarihleri arasında geçen hafta 100 binde 428,44 olan vaka sayısı, 28,44 artarak 456,88’e çıktı.

Kentte yaşayan 18 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 75,6’sının en az 2 doz aşı yaptırmasına rağmen, vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan risk haritasında da başta kent merkezi olmak üzere birçok mahallenin kırmızı renge döndüğü görüldü.

Mustafa SUİÇMEZ- Fatih Emrah ERDOĞAN/DHA

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