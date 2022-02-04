Türkiye Vaka sayılarında şubat sonunda hızlı düşüş!

Vaka sayılarında şubat sonunda hızlı düşüş!

Türkiye

Vaka sayılarında şubat sonunda hızlı düşüş!

Omikron etkisiyle hızla tırmanan korona vakalarında bu ay sonundan itibaren düşüş bekleniyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Şener, “Şubatın ilk iki haftasında 4’üncü pik yaşanacak. Bu pikten sonra, ay sonunda hızlı bir düşüş bekliyoruz” dedi.

04 Şubat 2022, Cuma 08:43 Son Güncelleme:
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Pandemide yeni bir pik kapıda. Uzmanlar, bu ay ortasında vakaların en üst noktaya ulaşacağına dikkat çekiyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener de bu pikin ardından vakaların hızla düşmesinin beklendiğini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Ayakta başvuru sayısında halihazırda yüksek rakamlardayız. Buna karşın yatış sayısı stabil gözüküyor. Yoğun bakım demeyeyim ancak yatan hasta sayısında da artış var. Bu artış, birkaç hafta sürerse yoğun bakıma da yansıdığını görebiliriz.

AŞISIZLARDAKİ RİSK

COVID-19'u atlatmış olmanız; iyileşmeniz anlamına gelmiyor. Bunu da ağırlıklı olarak akciğer tutulumu olan hastalar grubunda görüyoruz. Akciğer tutulumu olan hastaların ciddi bir kısmı hatta tamamı diyebilirim ki aşısız olan grup. 

65 YAŞ VE ÜSTÜNE DİKKAT

Şubatın ilk 2 haftasında 4. pik olacağını tahmin ediyoruz. Bu pikten sonra, Şubat sonunda vakalarda hızlı bir düşüş bekliyoruz. Bu zaman diliminde özellikle 65 yaş ve üzeri grup aşısız ya da ek doz yaptırmayanlar, aşılanma sürecini tamamlasın. Hâlâ zaman var.”

‘İSTANBUL STATİK, İZMİR YÜKSELİŞTE’

Prof. Dr. Şener, İstanbul’da vakaların durağan olduğuna dikkat çekti: “İzmir’de vakalar 100 binde 714’ten 100 binde 729’a çıktı. İstanbul’daki olgu sayıları, statik duruma geçmişken İzmir’deki artış devam ediyor ve süreceğe benziyor.”

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