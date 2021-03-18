Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı Valilik koordinasyonunda, kamu kurumlarıyla birlikte etkin bir denetim ve bilgilendirme süreci yürüttüklerini belirtti.

Samsun'da zincir marketler, AVM'ler ve şehir girişleri başta olmak üzere birçok alanda Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıldığını aktaran Dağlı, "Ekiplerimiz kalabalık caddelerimizin girişlerinde yaptıkları kontrollerle kalabalıkların bir araya gelmesini önlemeye çalışıyorlar. Yapılan denetim ve bilgilendirme çalışmalarında amacımız, halkımızın tehlikenin farkında olarak kendi isteğiyle çalışmalarımıza destek olması." ifadesini kullandı.

Dağlı, genel olarak Samsun halkından büyük destek gördüklerine işaret ederek, maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uyup, gerekmedikçe evinden çıkmayan, çıktığında önlemlere azami ölçüde dikkat edenlere teşekkür etti.

Ancak bu mücadelede halkın tek bir yürek gibi hep beraber hareket etmemesi halinde sonuç almanın güçleştiğine vurgu yapan Dağlı, şöyle devam etti:

"Biraz önce Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekiplerimizin çalışmalarına ait bir değerlendirme raporu elime ulaştı. Raporu değerlendirdiğimizde maalesef hastalığın yayılım hızı ve mutasyon virüsün gücünün halen yeterince ciddiye alınmadığını gördüm. Raporda vaka yayılımına dair çeşitli örnekler vardı. Bir ilçemizde 5 katlı bir apartmanda bir pozitif çıkması üzerine tüm apartman sakinleri test yapılarak taranıyor ve 5 katlı binadaki kişilerin yüzde 70'inin pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Yine bir başka ilçemizde Kovid-19 belirtileri olan ama gizlediği bilgisi alınan bir mahallemizde Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan yaygın test uygulamasında 20'den fazla pozitif vaka tespit ediliyor. Bu pozitif vakaların hepsinin ortak noktasının katıldıkları bir cenaze töreni olduğunun tespiti üzerine, mahallede yaşayanlar ve taziye ile bağlantılı olduğu düşülen yaklaşık 150 kişiden daha test numunesi alındı. Burada da 70'in üzerinde vatandaşımızın pozitif olduğu ortaya çıktı."

Dağlı, virüse karşı bir an bile zayıf davranıldığında hızlı bir yayılım gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu bilgiler bize ulaştığında gerçekten samimi olarak söylüyorum ki üzülüyorum. Sağlık çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz, kamu kurumlarımızda görev alıp denetim, bilgilendirme ve filyasyon süreçlerinde görev alan tüm görevlilerimiz adına üzülüyorum. Hastanelerimizde yatarak tedavi görmek zorunda kalan ya da evinde 'Acaba iyileşecek miyim?' endişesi taşıyan insanlarımız adına üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin büyük bir özveriyle koronavirüse karşı mücadele gösterdiğini ifade eden Dağlı, Valilik olarak bu güçlü mücadelede halkın tamamını istinasız yanlarında görmek istediklerini belirtti.

Dağlı, "Bir kısmımızın yaptığı hatayı maalesef hep beraber ödüyoruz. Acıyı her zaman paylaşan, tüm zorluklarda bir araya gelip, en güçlü tepkiyi gösteren bir millet olduğumuzu biliyorum. Lütfen yanımızda olun, beraber mücadele edelim. Gerekmedikçe kalabalık ortamlarda bulunmayın, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edin. İlimizi hep beraber çok riskli statüden çıkarıp hedefimiz olan maviye taşıyalım." değerlendirmesinde bulundu.

AA



