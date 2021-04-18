Türkiye Vaka sayısı artınca köy karantinaya alındı

Vaka sayısı artınca köy karantinaya alındı

Türkiye

Vaka sayısı artınca köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

18 Nisan 2021, Pazar 18:28 Son Güncelleme:
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede Kovid-19 salgının yayılmasının engellenmesi için ekiplerce denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, birden fazla Kovid-19 tanılı hastanın ve temaslının rastlandığı Gülbahçe köyünde, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantina kararı alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle yasaklandı. 

TUNCELİ (AA)

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