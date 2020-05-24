Vaka sayısı artışa geçti! 2 bina daha karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, bayram öncesi il dışından kente yakınlarını ziyarete gelen 2 kişinin Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine kaldırıldıkları hastanede yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 2 kişinin misafir olarak kaldıkları Fevzi Çakmak ve Olgunlar Mahallesi’nde bulunan 2 apartman geçici süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan apartman sayısı 4 oldu.

Dün 2 apartman karantinaya alındı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid-19 ile mücadele kapsamında her türlü tedbir alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. 3 haftadır yeni vaka görülmeyen kentte, Ramazan Bayramı nedeniyle şehre gelen 2 kişide pozitif vaka çıktı, merkeze bağlı Sürsürü ve Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan 2 apartman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karantinaya alınmıştı.

Vali uyardı

Vali Çetin Oktay Kaldırım dün yaptığı açıklamada, "İlimizde uzun bir aradan sonra dışarıdan gelen birisi kaynaklı yeniden vaka görüldü. İl dışından bayram için gelenler, lütfen 14 gün evden çıkmayalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım ve il olarak yakaladığımız başarıyı gölgelemeyelim.Şehrimizi bir daha böyle sessiz bırakmayalım.Anne babamızı, eşimizi, evlatlarımızı, akrabalarımızı, yakınlarımızı seviyorsak lütfen uzaktan bayramlaşalım. Bayram, sevinçleri paylaşmaktır, tedbirsiz davranıp sevdiklerimizi üzmek değildir.Lütfen azami tedbirli olalım" ifadelerini kullanmıştı.