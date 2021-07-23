Türkiye Vaka sayısı artıyor! Uzmanlardan 4. dalga uyarısı geldi

Vaka sayısı artıyor! Uzmanlardan 4. dalga uyarısı geldi

Türkiye

Vaka sayısı artıyor! Uzmanlardan 4. dalga uyarısı geldi

Koronavirüs salgınında Türkiye'de günlük vaka sayısı 10 bine yaklaştı. Uzmanlara göre 4. dalganın yaşanmaması için aşılamada özellikle ikinci doz oldukça önemli. Bayram ziyaretleri ve tatil bölgelerindeki hareketlilik uzmanları endişelendiriyor.

23 Temmuz 2021, Cuma 10:28 Son Güncelleme:
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TRT Haber'in haberine göre, Salgın, Delta varyantıyla dünyada yayılmaya devam ediyor. Türkiye’de de vaka sayıları yeniden artışa geçti.

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, daha kuvvetli bir virüsle karşı karşıya olunduğunu bunun için 4. dalganın gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Akhan, "İkinci dozların önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Onları hızlıca olmamız gerekiyor. Bunları yapmazsak dalga yükselebilir. Sayılar zaten belli bir artış trendine girdi. Devamı da gelebilir bunun. Üstelik bununla baş edemezsek sonra daha çok zorlanırız. Çünkü yayılmasına izin vermiş oluruz" dedi.

Akhan aşı olmayanların daha büyük risk altında olduğunu da şu sözlerle aktardı:

“Aşılılar virüsü taşıyor olabilir, bulaştırabilir. Onlarda çok fazla semptom olmayabilir. Onlardaki durumu tahmin etmek zor olabilir. Çünkü onlar geçirseler de hafif geçireceklerini düşünüyoruz, aşısızlarda gelirse Delta gelecek. Daha hızlı enfeksiyonu başlatacak.”

Vaka sayısı yeniden artışa geçse de hastanelerde henüz yoğunluk olmadığını belirten Akhan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastaneler Marmara Bölgesi için daha sakin. İnsanların tatilde olması Doğu ve Güneydoğu'da artışa neden olmuş gibi durabiliyor. Ama onlar sonuçta buraya da gelecek, burada da yükselecektir. Sayının artması hastanelere yansımadı. Bunu 1-2 ay içinde göreceğiz.”


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