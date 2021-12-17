Türkiye Vaka sayısı arttı muhtar kahvehaneleri kapattı!

Vaka sayısı arttı muhtar kahvehaneleri kapattı!

Türkiye

Vaka sayısı arttı muhtar kahvehaneleri kapattı!

Bilecik'in Küplü köyünde koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından muhtar tüm köydeki kahveleri kapattı. Muhtar 'İleriki günlerde yeniden durum değerlendirmesi yapıp, açılıp açılmayacağına karar vereceğiz.' dedi.

17 Aralık 2021, Cuma 10:57 Son Güncelleme:
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Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Küplü Köyü'nde, yaşanan bir cenaze töreni sonrası koronavirüs vakaları birden bire çok arttı. Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş, vakaların daha artmaması temaslı ve pozitif vakaların dışarı çıkmaması için ihtiyar heyetiyle aldığı karar doğrultusunda tüm köydeki kahveleri kapattı. Kahvelerinin önündeki masa ve sandalyeler hal böyle olunca sokak hayvanlarına kaldı.



"İKİ KAHVEHANE VE BİR ÇAY BAHÇESİNİ KAPATTIK"

Bu ay başında köyde bir cenaze olduğu, ardından korona virüs (Covit-19) vakalarının arttığın anlatan Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş, köyde bulunan 2 kahvehane ve bir çay bahçesinin kapattıklarını belirtti.

Demirbaş, "Şuan itibariyle köyde 17 hane 27 kişi korona virüslü, bunların içinde bir tanesi yoğun bakımda. Dolayısıyla korona virüs (Covid-19) başladığında hemen valimle irtibata geçtim. Kendisine durumu izah ettim. O da sağ olsun hemen sağlık müdür yardımcısı ve bir doktor yönlendirdi. Hep beraber görüştük, durum değerlendirmesi yaptık. Geldikleri gün kahvehane sahiplerimiz korona virüs (Covid-19) olmuştu. Dolayısıyla hemen kahvehaneyi kapattık. Yaptığımız toplantıda köyümüz kahvelerini bir hafta kapatmaya karar aldık. İleriki günlerde yeniden durum değerlendirmesi yapıp, açılıp açılmayacağına karar vereceğiz. Dün köyümüzde korona virüslü (Covid-19) herhangi bir vakaya rastlanmadı. Hatta dün bir taburcumuz oldu" dedi.

İHA

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