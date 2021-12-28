Türkiye Vaka sayısı haritasında ilk sırada! Kritik uyarı gecikmedi

Vaka sayısı haritasında ilk sırada! Kritik uyarı gecikmedi

Türkiye

Vaka sayısı haritasında ilk sırada! Kritik uyarı gecikmedi

Çanakkale Sağlık Müdürlüğü'nce, kentteki vaka artışının önüne geçebilmek için her zamankinden daha duyarlı davranılması, hijyen, maske, mesafe kurallarına uyulmasını ve aşı olmayan vatandaşların aşı olması gerektiği çağrısı yapıldı.

28 Aralık 2021, Salı 18:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı’nın illere göre haftalık vaka sayısı haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il 100 bin kişide 456,84 ile Çanakkale oldu. Vaka oranındaki artış üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Çanakkale olarak bu vaka artışının önüne geçebilmek için her zamankinden daha duyarlı davranmamız gerekmektedir" denildi.

Temizlik kurallarına, sosyal mesafeye her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Maskemizi mutlaka kullanmalı, sık sık kapalı ortamlarda havalandırma sağlanmalı, tüm vatandaşlarımızdan, özellikle de gençlerden ricamız; zorunlu olmadıkça kalabalık oluşabilecek ortamlarda bulunmamaları, aşı olmayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları, eksik dozu olanların dozlarını acilen tamamlamalarıdır. Hiç birimiz unutmamalıyız ki; bilimsel verilerin ışığında yeni çıkan varyantlarla mücadelenin yolu da aynıdır. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız. İlimizdeki hastane kapasitesinin sürdürülebilir olması, sunulan sağlık hizmetlerinin devam edebilmesi ve de aksaklıklara mahal verilmemesi için; tüm vatandaşlarımızın Covid-19 aşılarını yaptırmaları ve maske, kontrollü mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına bu süreçte daha da çok özen gösterilmesi kaçınılmazdır. Bu mücadeleye katılmazsak ve kurallara uyulmazsa vaka artışı kaçınılmaz olacaktır" denildi.

ÇANAKKALE (DHA)

İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Hakan Çelik
'Pop yıldızı seçmiyoruz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Leşker-i Rumi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ne tesadüf
Rauf Tamer
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fethiye açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı