Türkiye Vaka sayısı kaç olursa yasaklar geri dönecek? Sınır belli oldu

Vaka sayısı kaç olursa yasaklar geri dönecek? Sınır belli oldu

Türkiye

Vaka sayısı kaç olursa yasaklar geri dönecek? Sınır belli oldu

Son günlerde corona virüs tedbirlerinin ihlal edilmesiyle birlikte özellikle Anadolu'nun bazı şehirlerinde vaka patlaması yaşanıyor. Uzmanlar, rakamların 2 bini aşması durumunda il bazında hafta sonu yasakları, maske takmayana para cezası, park-piknik kısıtlaması gibi yeni önlemlerin gündeme getirilmesi değerlendiriliyor.

16 Haziran 2020, Salı 14:21 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirme toplantılarında salgındaki vaka gerilemesinin son 8 günde kesintiye uğradığı, yüzde 30’a inmesi gereken gerilemenin, tam tersi artışa yöneldiği ifade ediliyor. Hükümet, vaka sayılarındaki artış sürdüğü takdirde Bilim Kurulu üyelerinin önerilerini ele alarak, “bölgesel yeni yasakların” hayata geçirilebileceğini değerlendiriyor.

Kısmi yasaklara dönülebilir

Artışın bu hafta içinde 2 binli rakamlara ulaşacağı, bunu aşması durumunda da yeni önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Bölgesel olarak hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmesi, asker uğurlamasında olduğu gibi kalabalıklarla yapılan tüm aktivitelerin yasaklanması, maske takmayanlara ceza verilmesi gibi 'kısmi yasaklar'a dönülebileceği kaydediliyor.

Sahillerde hareketlenme 

Liseye giriş sınavı yapıldıktan sonra büyük şehirlerden yazlıkların olduğu sahil bölgelerine ve Anadolu kentlerine gidişin artacağı, salgın odaklarının değişebileceği ve buna yönelik lokal önlemlerin arttırılması gerektiği belirtiliyor. Normalleşme sürecinde birçok ülkede buna benzer gelişmeler yaşandığı, vaka sayısındaki artış hangi uygulamadan kaynaklanıyorsa, o uygulamaya yeniden sınırlama getirilerek çözüm bulunduğu ifade ediliyor.

Liseye giriş sınavı yapıldıktan sonra büyük şehirlerden yazlıkların olduğu sahil bölgelerine ve Anadolu kentlerine gidişin artacağı, salgın odaklarının değişebileceği ve buna yönelik lokal önlemlerin arttırılması gerektiği belirtiliyor. Normalleşme sürecinde birçok ülkede buna benzer gelişmeler yaşandığı, vaka sayısındaki artış hangi uygulamadan kaynaklanıyorsa, o uygulamaya yeniden sınırlama getirilerek çözüm bulunduğu ifade ediliyor.

Plajlara maskesiz kimse alınmıyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajları, yeni normal dönemin tedbirleriyle açıldı. Falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlara maskesiz kimse alınmıyor. Ayrıca plajlara gelen herkesin girişte ateşi ölçülüyor ve antiseptiklerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor. (DHA)

 Virüs Anadolu'ya yayılıyor 

Hükümette yapılan koordinasyon toplantılarında, seyahat yasağının kalkmasıyla, vakaların Anadolu illerine yayıldığı belirtiliyor. Mart-nisan aylarında vaka sayısının yüzde 60’ı İstanbul’da görülürken şimdi diğer kentlerdeki vaka oranının yüzde 60’a çıktığı ifade ediliyor. İllerden gelen haberler de bu verileri destekliyor.

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