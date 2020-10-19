Vaka sayısı yarı yarıya düşen ilimiz için 'rehavet' uyarısı yapıldı

Diyarbakır'da, son dönemde alınan tedbirlerle corona virüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kentteki hastanelerde doluluk oranının yüzde 50'lerde olduğunu belirterek, "Bu düşüşle halkımız rehavete kapılmasın. Lütfen bu süreçte maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat ederek bu vaka sayılarının az olmasının sürecini devam ettirelim" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın temmuz ve ağustos ayında corona virüs ile ilgili açıkladığı tablolarda, çoğunlukla artış eğilimindeki ilk 5 kent arasında yer alan Diyarbakır'da, vaka sayılarında yarıya yakın düşüş yaşandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi kentte de uygulanan corona virüs tedbirlerinin bu düşüşte etkisi olurken, hastanelerde doluluk oranı yüzde 50'lere kadar geriledi.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, vatandaşların bu durum karşısında rehavete kapılmaması gerektiğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak bu sürecin devamlılığının sağlanması gerektiğini söyledi.







