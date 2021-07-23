Türkiye Vaka sayısında artış var! Vatandaşlara aşı çağrısı yapıldı

Vaka sayısında artış var! Vatandaşlara aşı çağrısı yapıldı

Türkiye

Vaka sayısında artış var! Vatandaşlara aşı çağrısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısında 10-16 Temmuz'da en çok artan iller arasında yer alan Kırıkkale'de vatandaşlara aşı çağrısında bulunuldu.

23 Temmuz 2021, Cuma 01:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırıkkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kontrollü normalleşme döneminde olunduğu ve salgının halen devam ettiği belirtildi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 99,11'e çıktığı aktarılan açıklamada, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasındayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanında kendimizi ve sevdiklerimizi Kovid-19'tan korumanın en etkili yolu aşı olmaktır. Sağlık kurumlarımız ilk doz ve devam eden doz aşılar için her yerde hizmetinizde. Lütfen tedbirlere uyalım ve aşımızı olalım." ifadelerine yer verildi.

AA

İlgili Haberler
22 Temmuz korona tablosu! Son vaka ve vefat sayısı belli olduHaftalık vaka haritası açıklandı! İşte il il son durum


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Biz 'Ped' tartışırken millet uzaya çıktı!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kurtuluş umudu 2022 ötesine sarktı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Olmaz olmaz
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli çözümü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Böyle gidersek...
Murat Çelik
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sokak ortasında öldürüldü! Köpeği başından hiç ayrılmadı