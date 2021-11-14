Türkiye Vaka sayısında dikkat çeken artış! Listede 4'üncü oldular

Vaka sayısında dikkat çeken artış! Listede 4'üncü oldular

Türkiye

Vaka sayısında dikkat çeken artış! Listede 4'üncü oldular

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık vaka haritasında Kocaeli, en fazla vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu. Kentte 100 bin kişide 447,26 olan vaka sayısı 481,71’e yükseldi.

14 Kasım 2021, Pazar 19:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre Kocaeli, yurt genelinde en fazla koronavirüs vaka yoğunluğuna sahip 4'üncü il oldu. 100 binde 447,26 olan vaka sayısı, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında artarak 481,71’e çıktı. Kentte en az 2 doz aşı yaptıran kişi sayısı yüzde 76,8’e ulaşırken, vaka sayıları artmaya devam ediyor.,

Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan risk haritasında da başta kent merkezi olmak üzere birçok mahallenin kırmızı renge döndüğü görüldü. Kentteki hastanelerin Covid-19 polikliniklerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli)(DHA)

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